Büren (WB/han). Was vor 20 Jahren mit wenigen engagierten Frauen begann, ist heute zu einer Institution im Altkreis Büren geworden. Der Hospizdienst »Mutter Teresa« feiert sein 20-jähriges Bestehen.

Zu den Initiatorinnen gehörte damals Gerda Göckede aus Bad Wünnenberg, die auch heute noch aktiv dabei ist. Entstanden sei die Idee aus den Caritaskonferenzen, die es in jedem Dorf gibt und für die die Begleitung Sterbender eine ihrer ureigensten Aufgaben ist, und aus der evangelischen Frauenhilfe, erzählt sie.

Die Frauen der ersten Stunde stellten in eigener Regie die ersten Fortbildungen auf die Beine. Gerda Göckede: »Wir haben uns gefragt: Was müssen wir wissen? Und wer kann uns das beibringen?« So luden sie Palliativmediziner ein, Geistliche, Juristen und Trauerbegleiter kamen zu Wort.

So ist es auch heute noch bei den Befähigungskursen, die der Hospizdienst einmal jährlich über mehrere Wochen für alle Interessierten anbietet. Wer daran teilnimmt, kann (muss aber selbstverständlich nicht) im Anschluss in die ehrenamtliche Betreuung einsteigen.

Weitere Mitstreiter werden immer gesucht. Bisher sind die Mitarbeiterinnen zum ganz überwiegenden Teil weiblich. Doch auch eine Handvoll Männer macht mit. »Die können das auch ganz wunderbar. Aber vielleicht ist es so, dass sich Frauen eher trauen«, vermutet Gerda Göckede. Erfahrungen in der Pflege Angehöriger nähmen häufig schon einige Berührungsängste.

Allerdings gehört die Pflege ausdrücklich nicht zum Angebot des Hospizdienstes. Die Mitarbeiterinnen gehen in Senioren- oder Pflegeheime, in Krankenhäuser oder in Familien und schauen von Fall zu Fall, welche Hilfe oder welche Art der Zuwendung gebraucht wird.

Das kann das Reden oder Zuhören sein, Vorlesen oder die Hand halten, und manchmal auch einfach die Betreuung, damit sich die Angehörigen einmal ein wenig Zeit für sich nehmen können. Sind die Kranken noch dazu in der Lage, freuen sie sich oft auch über einen Spaziergang oder Begleitung bei einem Einkauf.

»Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig, und wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben können«, diesen Satz hat Cicely Saunders, die Gründerin des ersten modernen Hospiz’ in Großbritannien, geprägt. Und er ist auch Leitmotiv für die Arbeit des Hospizdienstes Mutter Teresa.

Mehr als 80 Helfer kümmern sich heute um Sterbende in Büren, Salzkotten, Lichtenau und Bad Wünnenberg. Ganz genau kennen die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Elisabeth Kahler und Claudia Thelaner »ihre« Ehrenamtlichen.

Das ist wichtig, denn sie sind es, die von Ärzten, Pflegediensten oder Angehörigen zuerst angesprochen werden und die den ersten Kontakt zu den Patienten selbst oder ihren Familien aufnehmen. Dann entscheiden sie, welche Helferin die richtige für die Betreuung sein könnte: Wer hat gerade Kapazitäten? Wer wohnt vielleicht in der Nähe? Und vor allem: Wo könnte die Chemie gut passen?

Dabei gibt es ein paar Prinzipien. Die Mitarbeiterinnen unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht. Wer eine Betreuung übernimmt, sollte selbst körperlich und seelisch fit und stabil sein. Wer einen Menschen bis zum Tod begleitet hat, macht anschließend eine Pause von einigen Wochen oder Monaten.

Und wer Redebedarf hat, weil er sich durch die Betreuung selbst belastet fühlt, wird damit nicht allein gelassen. In solchen Fällen stehen Elisabeth Kahler und Claudia Thelaner zu jeder Zeit als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Außerdem gibt es Einzelsupervision und regelmäßige Praxisbegleittreffen.

Um die Arbeit selbst gut zu verkraften, sei es wichtig, zwar mitzufühlen, aber dabei auch eine gesunde Distanz zu halten, sind sich die Helferinnen einig. Und auch der christliche Glaube und die eigene Einstellung zum Tod seien wichtige Faktoren. Wobei der Hospizdienst Mutter Teresa Menschen ganz unabhängig von deren eigenem Glauben auf dem letzten Stück ihres Weges begleitet – und das nun schon seit 20 Jahren.

Festgottesdienst

Das 20-jährige Bestehen wird am Sonntag, 10. März, mit einem Festgottesdienst gefeiert. Beginn ist 11 Uhr in der Bürener Jesuitenkirche Maria Immaculata, Burgstraße 4. Im Anschluss findet ein Empfang in der Aula des benachbarten Mauritius-Gymnasiums statt. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon 02951/9726929 oder E-Mail hospizbueren@web.de.