Aus dieser Überlegung heraus haben der Kreis, die Kommunen und die Wohlfahrtsverbände Awo und Diakonie sowie die Caritasverbände Büren und Paderborn sich entschieden, in allen Orten des Kreisgebietes neue dezentrale Angebote zu schaffen und den Betroffenen so künftig die Fahrt nach Paderborn zu ersparen.

Für Büren, Salzkotten und Bad Wünnenberg ist der Caritasverband Büren zuständig. Die Beraterinnen Stephanie Neumann und Martina Menne haben jetzt ihr Angebot vorgestellt.

Es richtet sich an zwei Zielgruppen. Zum einen an die Senioren oder ihre Angehörigen. Sie bekommen Informationen über Pflege­angebote, Hilfen im Haushalt oder Essen auf Rädern, aber auch Anregungen zu Treffpunkten oder anderen Freizeitmöglichkeiten. »Wir sind Ansprechpartner für einfach alles rund um Pflege und Alltag«, bringt es Stefanie Neumann auf den Punkt.

Die zweite Aufgabe ist es, Anlaufstelle für alle haupt- oder ehrenamtlichen Akteure zu sein, die Hilfen oder Dienstleistungen für Senioren anbieten, sie zu vernetzen und Kontakte untereinander, aber auch zu den Betroffenen zu vermitteln.

Das können Pflegedienste und Tagespflegen ebenso sein wie Vereine oder ehrenamtliche Gruppen. Ganz wichtig: Die Beratung, die unbürokratisch und schnell funktionieren soll, ist trägerunabhängig und kostet die Nutzer nichts.

Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, kommt einfach während der Sprechzeiten vorbei oder ruft (auch außerhalb der Sprechstunden) an. Martina Menne berät Senioren und Anbieter in Bad Wünnenberg in der Caritas-Sozialstation in der Rosenstraße, montags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, Telefon 02951/9335718, sowie in Büren in der Stadtverwaltung, Raum 28, montags von 9 bis 11 Uhr, Telefon 02951/9335718.

Stephanie Neumann ist in Salzkotten im Bürgerbüro im Rathaus donnerstags von 9 bis 11 Uhr ansprechbar. Sie hat die Telefonnummer 02951/987053.