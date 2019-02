Die St.-Jodokus-Kirche wird am Abend des 1. März in verschiedene Lichttöne getaucht.

Büren (WB). Für eine Stunde wird am Freitag, 1. März, die Wewelsburger St.-Jodokus-Kirche in eine Symphonie von Licht, Farben, eindrucksvoller Musik und besinnlichen Texten getaucht. Die Aktion ist Teil des Projektes »Kirche an der Burg«.