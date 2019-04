Büren (WB/eb). Bei einem Brand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses im Bürener Stadtteil Harth ist am späten Donnerstagnachmittag hoher Sachschaden entstanden.

Um 16.40 Uhr meldeten Nachbarn am Donnerstag Qualm, der aus den Fenstern im Obergeschoss des Einfamilienhauses am Buschenkamp in Harth-Ringelstein kam. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht da, auch befanden sich keine weiteren Personen im Haus.

Die eintreffenden Wehrkräfte des Zuges 1 Büren und des Zuges 2 Hegensdorf, Harth, Weiberg und Barkhausen verschafften sich über die Terrassentür Zugang. Ein offenes Feuer wurde im Erdgeschoss lokalisiert und unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten bekämpft.

Nach Aussage von Einsatzleiter Andreas Müller entstand bei dem Feuer ein hoher Sachschaden, der aber noch nicht genauer beziffert werden konnte. Die Eigentümer, ein junges Ehepaar, hatte nach eigenen Angaben das Wohnhaus erst vor sechs Monaten gekauft und es inzwischen umfangreich renoviert. Bei dem Haus handelt es sich um ein Holzständerwerkhaus.

Neben den rund 60 Wehrkräften waren auch Notarzt, RTW und die Drehleiter am Einsatzort.