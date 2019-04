Sicherheitstraining vor historischer Kulisse: In den Bürener Almeauen nahmen rund 30 Senioren das Angebot des Seniorenbeirates dankbar an. Foto: Neesen

Von Marion Neesen

75 Prozent der Räder, die Torsten Hieke im Bürener Radhaus verkauft, haben inzwischen einen Motor. Demgegenüber stehen aber auch 405 verunglückte Radfahrer im Kreis Paderborn in 2018, darunter drei Todesopfer und 100 schwer Verletzte. Immer häufiger zählen ältere Radfahrer mit Pedelecs oder E-Bikes zu den Opfern. Unter der Überschrift »Sicher radfahren« stand daher das Training in den Bürener Almeauen.

Mit 77 Jahren fällt das Trampeln am Berg schwer

Sicherheitstrainer Raimund Gödde von der Verkehrswacht Paderborn hat den Parcours schon aufgebaut. Nach und nach radeln die Senioren im Alter von 64 bis 82 Jahren an diesem Morgen vor. Viele mit dem eigenen Pedelec. Andere bekommen ein Leihfahrrad. »Wir stehen kurz davor, uns ein Pedelec zu kaufen und wollen uns hier noch ein bisschen informieren«, sagen Barbara und Arno Hempelmann aus Büren. Das Ehepaar fährt liebend gern Rad, aber bergauf wird es im Alter von 76 und 77 Jahren allmählich zum Problem. Missen möchten das Paar seine Mobilität aber nicht.

»Es ist wichtig, mobil zu bleiben«, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirates Klaus Czuka zum Hintergrund der Veranstaltung, »Vieles geht im Alter nicht mehr so gut, aber wir wollen mit diesem Angebot Mut machen.« »Warum nicht die Hilfsmittel nutzen, die es gibt. Eine Brille setzen wir doch auch auf«, bekräftigt seine Frau Lisa Cuzka. Sie findet es besonders wichtig, frühzeitig aufs E-Rad umzusteigen und sich an das Fahren mit zusätzlichem Schwung zu gewöhnen. 13 Radler hatten sich fürs Sicherheitstraining angemeldet. Im Verlauf des Morgens wächst die Gruppe auf 26 an.

Senioren sind oft verunsichert

»Ich habe den Eindruck, viele Senioren sind durch die Diskussionen um den Führerschein im Alter oder Fahrradunfälle verunsichert. Doch über das Training lässt sich viel erreichen«, sagt Raimund Gödde. Ein häufiger Fehler sei, Geschwindigkeit und Situation falsch einzuschätzen.

Norbert (82) und Maria (71) Kersting aus Eickhoff sind schon »alte Hasen« auf dem Pedelec. Sie fahren seit acht Jahren mit Motor. 11.000 Kilometer haben sie inzwischen zurückgelegt und unternehmen auch längere Touren in der Gruppe. »Das Pedelec ist ein großer Gewinn an Lebensqualität. Ich hatte riesige Probleme mit dem Knie. Durch das ständige Radfahren ist es besser geworden«, sagt Maria Kersting. Obwohl das Ehepaar bereits viel Erfahrung hat, bringt auch ihnen das Training noch neue Erkenntnisse. »Vieles wird noch ein bisschen klarer, etwa die Sache mit dem toten Winkel«, sagt Maria Kersting.

Schiebehilfe blieb unentdeckt

Die Sache mit dem toten Winkel führt Raimund Gödde den Senioren eindrucksvoll vor Augen. Fast 15 Radler lässt er darin verschwinden und macht deutlich, wie groß die Gefahr neben einem Bulli oder Lastwagen für Radler sein kann.

Doch zunächst wird das eigene Rad unter die Lupe genommen, Bremstechniken werden erläutert und auch, wie richtig auf- und abgestiegen wird. Für so manchen war die Schiebehilfe am eigenen Rad bis dato unentdeckt geblieben. Raimund Gödde hat dennoch nicht den Eindruck, dass Senioren mit E-Bikes und Pedelecs überfordert sind. »Aber oft überblicken sie nicht alle Funktionen des Rades. Da müssen dann die Verkäufer helfen«, so Gödde. Das übernimmt heute Torsten Hieke, der verschiedene Modelle mitgebracht hat und die Technik erläutert. Raimund Gödde schickt die Senioren auf den Parcours. Geübt werden richtiges Anfahren, Schritt fahren, Ziel- und Gefahrenbremsen. Nicht jedem gelingt auf Anhieb die Übung, dem Sicherheitstrainer »in die Hand zu fahren«. Sie simuliert, wie sich Radler etwa an einer Ampel festhalten können.

Nachholbedarf in Sachen Verkehrsregeln

»Radfahren in Büren ist eine Katastrophe«, sagt eine 75-jährige Teilnehmerin, »die Afte­straße ist lebensgefährlich.« Weil sie sich von Autos, Lastwagen und Bussen bedrängt fühlt, fährt sie deshalb oft auf dem Gehweg. Das ist für Raimund Gödde keine Alternative, sondern rechtlich unzulässig. Hier muss der Kraftverkehr Rücksicht nehmen. »Wenn sich die Möglichkeit bietet, kann man ja auch mal rechts ran fahren und den Verkehr vorbeilassen«, so Gödde. Wer vor 40 oder 50 Jahren seinen Führerschein gemacht habe, der habe oftmals die Masse an neuen Verkehrsreglen nicht präsent, spricht Gödde ein weiteres Problem an. Das führe zu Missverständnissen unter den Verkehrsteilnehmern. Sich sichtbar und nicht klein zu machen, sei für den täglichen Straßenverkehr eine der wichtigsten Regeln. Ebenso wie einen Helm zu tragen. »Für das Handy hat jeder eine Schutzhülle, damit es nicht kaputt geht; für die Birne aber nicht«, sagt Gödde. Das Beispiel verblüfft und beeindruckt zugleich. Die drei Stunden Training sind prall gefüllt mit Infos und praktischen Übungen.

»Bedarf und Interesse sind auf jeden Fall vorhanden«, sagt Gödde. Den Morgen in den Almeauen wertet er als ein Bewusst-Machen. Er plädiert für ein zwei- bis dreimaliges Training in kleinen Gruppen, damit es dann auch klappt mit dem sicheren Radfahren.