Peter Gödde, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, übergibt den symbolischen Schlüssel an Bernd Pauli.

Von 1955 bis 1995 war das Haus des Handwerks in Büren Heimat der Kreishandwerkerschaft Büren und später nach der Fusion Nebenstelle der Kreishandwerkerschaft Paderborn.

Zuvor hatte die Kreishandwerkerschaft 1954 Büros an der Briloner Straße zur Untermiete. Anfang März 1954 fasste die Handwerksorganisation dann das Grundstück am Spielenweg neben dem späteren Kolpinghaus als möglichen Bauplatz für ein neues, eigenes Gebäude ins Auge.

1954 wurde der Grundstein gelegt

Die Stadt Büren überließ der Kreishandwerkerschaft das Grundstück kostenlos. Die Obermeister sammelten daraufhin Spenden von den Innungen und konnten so am 11. November 1954 feierlich den Grundstein für das »Haus des Handwerks« legen, das Verwaltung, Krankenkasse und Buchstelle beheimaten sollte. Eingeweiht werden konnte das neue Gebäude am 11. Juli des folgenden Jahres. 1962 wurde das Haus des Handwerks durch einen Anbau erweitert.

Aufgrund der Kreisgebietsreform fusionierte die Kreishandwerkerschaft Büren 1975 mit der Kreishandwerkerschaft Paderborn. Bis 1977 blieb die Kreishandwerkerschaft Büren und damit das Haus des Handwerks als Zweigstelle bestehen. Das Gebäude fungierte danach bis zur endgültigen Fusion aller Bürener mit den Paderborner Innungen noch bis 1995 als Nebenstelle der Kreishandwerkerschaft.

Neues Gesicht, neue Verwendung

Auch nach der Aufgabe der Nebenstelle war das Handwerk noch in Form der IKK classic, entstanden aus der einstigen Innungskrankenkassen, als Mieter in dem Gebäude vertreten.

Pauli gibt dem Haus des Handwerks nun ein neues Gesicht und eine neue Verwendung. Das Gebäude ist vom neuen Eigentümer mittlerweile bereits teilweise renoviert worden. Neben der IKK Classic ist eine Bürener Fahrschule eingezogen, und es sind zudem vier Mietwohnungen vorhanden.

»Sämtliche Bau- und Renovierungsarbeiten wurden ausschließlich von Bürener Handwerksbetrieben durchgeführt, das begrüßen wir sehr – es ist und bleibt eben ein Haus des Handwerks«, sagt Assessor jur. Peter Gödde, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe.