Büren (eb). Die Zeiten, dass der Notarzt für einen Einsatz erst im Hotel abgeholt werden musste, sind in Büren nun endgültig vorbei. Am Freitag ist die neue Rettungswache des Kreises Paderborn am Bürener Ortsausgang Richtung Hegensdorf offiziell in Betrieb genommen worden.