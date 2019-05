Von Marion Neesen

Wewelsburg (WB). Manchmal sind es die kleinen Dinge, die unerwartet für große Gefühle sorgen. So funktioniert die Jugendfestwoche nicht ohne ein unscheinbares kleines Brettchen, ist deren musischer Leiter Markus Smolin überzeugt. Einst als Servierbrettchen für ein westfälisches Abendessen eingeführt, ist es seit 32 Jugendfestwochen unabdingbares Muss, um darauf am letzten Abend Unterschriften der neu gewonnenen Freunde einzusammeln. Das wird auch diesmal nicht anders sein.

Vom 16. bis zum 22. Juni ist Europa wieder zu Gast im Kreis Paderborn. Zehn heimische Tanzgruppen werden Gäste aus allen Himmelsrichtungen von Frankreich bis Rumänien und von Südtirol bis Estland begrüßen. »Mir ist es ganz wichtig, dass wir die Internationale Jugendfestwoche auch immer mit einer Botschaft verbinden«, sagt Landrat Manfred Müller. Von Anfang an sei sie vom europäischen Gedanken geprägt gewesen und immer noch eine wunderbare Gelegenheit, den »europäischen Geist« zu atmen. »Für viele junge Menschen ist der europäische Gedanke längst selbstverständlich geworden, doch auch er muss gelebt und gepflegt werden«, so der Landrat. Mit der Internationalen Jugendfestwoche, die 2019 entsprechend unter dem Motto »Europa leben« steht, könnten viele junge Menschen erreicht werden, denen die europäischen Freundschaften wichtig sind.

Programm der Festwoche Die Internationale Jugendfestwoche geht im Juni zum 33. Mal über die Bühne. Die Eröffnungsfeier unterhalb der Wewelsburg beginnt am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr (bei Regen in der Sälzerhalle Salzkotten). Am Donnerstag, 20. Juni, steht um 14.30 Uhr das Tanzen auf Gut Böddeken, begleitet, von einem internationalen Markt auf dem Programm. Um 18.30 Uhr schließt sich ein musikalischer Abend im Innenhof des Gutes Böddeken an (bei Regen Pfarrkirche Steinhausen). Auftritte der Volkstanzgruppen in der Paderborner Innenstadt folgen am Freitag, 21. Juni, um 14 Uhr. Der Galaabend der Folklore in der Paderhalle schließt sich um 19.30 Uhr an. Karten dafür gibt es bei den teilnehmenden Volkstanzgruppen und beim Kreisjugendamt. Die Abschlussveranstaltung mit dem Bekenntnis zum Frieden beginnt am Samstag, 22. Juni, um 16.30 Uhr im Friedenstal bei Wewelsburg (bei Regen in der Jesuitenkirche Büren).

Auf einer Wellenlänge

»Man merkt immer wieder, dass wir letztendlich alle gleich sind«, sagt Emanuel Stute vom Volkstanzkreis Ahden, der schon viele Festwochen mitgemacht hat, »es gibt vielleicht Sprachbarrieren, aber zu 99 Prozent liegen wir doch immer auf einer Wellenlänge.« »Miteinander tanzen kann man auch, ohne zuvor ein Wort mitein­ander gesprochen zu haben«, ist auch Friederike Meschedes Erfahrung. Die Tänzerin der Salzkottener Danzdeel freut sich darauf, wieder viele neue Kontakte knüpfen zu können. Mit den Tänzerinnen und Tänzern aus Rumänien, die zu Gast bei der Kolpingtanzgruppe Siddinghausen sind, sowie aus Bosnien und Herzegowina (zu Gast in Ahden) sind diesmal zwei neue Gruppen dabei.

Im Verlauf der Woche werden etwa 700 Aktive wie eine tanzende Karawane durch den Kreis ziehen. Neben den Tanzabenden bei den gastgebenden Gruppen, sind auch wieder öffentliche Auftritte geplant. Unter anderem wird erstmals am Freitag, 21. Juni, nachmittags eine Bühne vor dem Paderborner Rathaus aufgebaut. »Wo oft Demonstrationen stattfinden, werden die Gruppen tanzend für ein friedliches Miteinander demonstrieren«, sagt der Leiter des Kreisjugendamtes, Günther Uhrmeister.

Magische Momente im Tal des Friedens

Ein Höhepunkt wird der Galaabend der Folklore am gleichen Abend in der Paderhalle sein. »Dort zeigt jede Gruppen ihren ganz besonderen Volkstanzschatz«, weiß Dietmar Kellerhof vom musischen Leitungsteam, dass alle Tänzer auf diesen Abend hinfiebern. Das Tanzen sei die Basis der Festwoche, es werde aber auch wieder ein internationales Orchester und einen internationalen Chor geben. »Ganz wichtig ist, dass die Tanzgruppen alle in Gastfamilien untergebracht sind und so der Austausch vertieft werden kann«, sagt Kellerhof.

Für Günther Uhrmeister ist jedes Mal das Bekenntnis zum Frieden am Ehrenfriedhof bei Wewelsburg einer dieser magischen Momente der Festwoche. Dort könne man in die ernsten Gesichter der jungen Menschen sehen, die Abschied voneinander nehmen müssten, aber in der hinter ihnen liegenden Woche Solidarität erfahren und Respekt vor dem Anderssein gelebt hätten. Und im Gepäck werden sie wieder ein kleines Holzbrettchen verstauen: beschriftet mit den Namen vieler neuer Freunde aus ganz Europa.