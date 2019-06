Für den großen Auftritt am Sonntag hatte Königin Leah Grewe größte Sorgfalt auf die Auswahl ihres Kleides gelegt. So war die Spannung groß, als die Schützen in der Sternlied, wo das Königspaar seit 14 Tagen gemeinsam wohnt, angekommen waren, um Majestäten und Hofstaat abzuholen.

Schützenfest in Weine Fotostrecke

Foto: Hans Büttner

In einem traumhaft schönen, blushrosafarbenen Kleid, im Oberteil mit Spitze sowie im Gürtel mit Strasssteinen besetzt und mit einer kleinen Schleppe, zeigte sich die 20-Jährige, die als Erzieherin im Institut Gut Böddeken arbeitet, dem Schützenvolk. Lang anhaltender und kräftiger Beifall begleitete das Königspaar, das gemeinsam mit 35 Hofdamen ein herrliches Bild beim Festzug durch das Dorf abgab.

Die Hof­staatpaare setzten sich zusammen aus dem Verwandten- und Freundeskreis des Paares; darunter auch viele Freunde aus Steinhausen. So ist König Leon Wildfang, der sich in der Ausbildung zum Steuerfachmann befindet, Kegler in zwei Clubs, und Königin Leah Tänzerin in einer Bürener Tanzgruppe. Ein König aus dem Hause Wildfang ist in Weine fast schon Verpflichtung. Nicht nur Großvater Heinrich hatte das Amt inne, auch die Eltern Petra und Martin regierten (2006). Zudem waren Leon und sein jüngerer Bruder Luke Kinderschützenkönige. Da Königin Leah aus Büren stammt, war es für die Bürener Sebastiöner eine Ehrensache, mit einer Abordnung teilzunehmen.