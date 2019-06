Büren (WB/eb). Auch in Harth wurde Pfingsten Schützenfest gefeiert. Den Höhepunkt bildete der große Festumzug am Pfingstsonntag mit dem jungen Königspaar, Max Monhoff und Melissa Schlüter.

Die 23-jährige Lehramtsstudentin (Universität Paderborn) und der 26-jährige Prüftechniker der Elektrotechnik hatten zuvor ihre einjährige Regentschaft genossen, die König Max als »erstklassig mit ganz viel Spaß« bezeichnete.

Foto: Hans Büttner

Am Sonntag dann der große Auftritt der beiden Majestäten: Zum Saumweg, wo das Elternhaus Max Monhoffs steht, hatte sich der Tross aus Schützen und Musikern aufgemacht, um das Königspaar abzuholen. Dort wartete bereits eine große Zahl an Besuchern auf das Königspaar. Königin Melissa galt dann die besondere Aufmerksamkeit und Bewunderung. In einem traumhaft schönen Kleid, das ganz in Rosa gehalten und von der Taille an weit ausgestellt sowie im Oberteil mit Spitzen besetzt war, zeigte sich die Königin der Öffentlichkeit. Die Besucher honorierten die gute Wahl mit kräftigem Beifall und viel Lob.

Vervollständigt wurde das schöne Bild von den zwölf begleitenden Hofdamen. Die Damen zeigten sich dabei in pastellfarbenen Kleidern. Diese waren in den Farben Rosa, Gelb, Hellblau und Mint gehalten und bildeten eine Harmonie mit dem Königinnenkleid. Zu den Mitgliedern des Hofstaats gehörten auch die Kegelbrüder des Königs Max Monhoff vom Clubs »KC Genial daneben«. Gästen des Harther Schützenfest waren auch aus Menzel gekommen, dem Heimatort der Königin Melissa Schlüter.