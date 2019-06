Büren (WB/han). Die Ablehnung war eindeutig: Quer durch alle Fraktionen sagte der Rat Nein zu einem sozialen Wohnungsbauprojekt oberhalb der Schumannstraße in der Bürener Kernstadt. Doch die Investorenfamilie Krieger hält an ihrem Vorhaben fest und sammelt jetzt Unterschriften, um ein Bürgerbegehren zu starten.

Wohnraum für rund 150 Menschen sollte auf einem 6000 Quadratmeter großen Grundstück auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Schule zwischen Barkhäuser und Hegensdorfer Straße entstehen.

Investor Andreas Krieger plante drei baugleiche Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn Wohneinheiten und im östlichen Teil eine große Wohnanlage mit insgesamt 50 Wohnungen. Auch entsprechende Parkflächen waren vorgesehen. Weil besonders auch an ältere Menschen als Mieter gedacht war, sollten die Wohnungen barrierefrei sein.

Einhellig abgelehnt wurden die Pläne von der Politik mit der Begründung, man befürchte eine Satelliten-Siedlung am Rande der Kernstadt, die zu einem sozialen Brennpunkt werden könnte. Zudem seien die Wohnungen für eine fußläufige Anbindung viel zu weit vom Stadtzentrum entfernt.

Andreas Krieger und seine Tochter Stefanie Krieger wollen das so nicht stehen lassen. In der direkt benachbarten Siedlung Schumannstraße sei sie bei ihrer bereits gestarteten Unterschriftensammlung bisher ausschließlich auf positive Resonanz gestoßen, erzählt Stefanie Krieger. Die Bewohner dort seien der Ansicht, dass das geplante Wohnprojekt die Schumannstraße als Wohnquartier eher aufwerten werde.

Übrigens sei es für die Anwohner der Schumannstraße, auch für die vielen älteren unter ihnen, Alltag, zu Fuß Besorgungen in der Innenstadt zu machen, ergänzt Andreas Krieger. Außerdem gebe es doch eine Buslinie, die zurzeit intensiv beworben werde.

Die Nachfrage nach erschwinglichen Wohnungen sei riesengroß, berichtet Stefanie Krieger. Die Familie vermiete bereits mehrere Wohnungen in Büren, und die Nachfrage übersteige das Angebot zurzeit bei weitem.

Andreas und Stefanie Krieger lassen sich anwaltlich beraten und möchten, dass sich der Bürener Rat noch einmal mit dem Thema beschäftigen muss. Um das zu erreichen, werden zurzeit Unterschriften gesammelt; 2000 Teilnehmer sind das Ziel und sollen zum Start eines Bürgerbegehrens führen. Wer die Aktion mit seiner Unterschrift unterstützen möchte, erreicht Stefanie Krieger unter Tel. 0173/8708057.

Immobilienmakler Harmen Vogelsang, der den Markt in Büren seit vielen Jahren kennt, hält große Wohneinheiten am Stadtrand indes für schwierig. Zwar gebe es seiner Einschätzung nach in Büren durchaus einen Bedarf für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Bevorzugt würden bei Investoren und Mietern aber kleinere Gebäude mit sechs bis maximal acht Wohneinheiten.

Ein wichtiges Kriterium sei außerdem die Nähe zum Zentrum. Hier gebe es in Büren zudem noch einiges an wertvoller alter Bausubstanz im Kernbereich, die sich durch Sanierung oder Neubau gut entwickeln ließe, so Vogelsang.

Kommentar

Die Medien sind voll von Berichten über Familien, die trotz durchschnittlichen Einkommens keine bezahlbare Wohnung finden, über Massenansturm bei Besichtigungsterminen, über Mondpreise für winzige Appartements. Vor diesem Hintergrund auf Sozialwohnungen für 150 Menschen zu verzichten, mag unsinnig erscheinen. Zumal sie auch noch auf private Initiative und ohne Kosten für die öffentliche Hand errichtet werden sollen.

Nun ist Büren allerdings nicht Berlin, Hamburg oder Frankfurt. Ganz so arg wie in den Großstädten dürfte die Wohnungsnot hier kaum sein. Was den Menschen eher zu fehlen scheint, sind Baugrundstücke in ihrem Wunsch-Ortsteil. Und so kann es sich die Politik erlauben, ein Projekt, an dem alle Fraktionen ihre Zweifel haben, abzulehnen.

Auf der anderen Seite ist es das gute Recht des Investors, alle Schritte zu unternehmen, um ein Projekt, von dem er überzeugt ist und für das immerhin er allein das unternehmerische Risiko trägt, vielleicht doch noch zu verwirklichen.

Hanne Hagelgans