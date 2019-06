Von Matthias Band

Die Besonderheit: Zum 50. Geburtstag des Flughafens werden die Hangar-Tage der Quax-Flieger am Samstag und Sonntag parallel zur Gate ausgerichtet. Am Sonntag, 16. Juni, ist die Messe noch bis 18 Uhr geöffnet. Ab 20.30 Uhr wird der Film »Rocketman – Geschichte einer Legende« über das Leben und die Karriere von Elton John in einer Open-Air-Kinovorstellung gezeigt.

Foto: Jörn Hannemann

Marc und Miriam Schäfer sind mit ihren Kindern Pepe und Till extra aus Bad Sassendorf (Kreis Soest) angereist. »Wir sind vor allem wegen der Flugzeuge hier«, sagt Miriam Schäfer. Die Kinder seien mit ihren Großeltern schon häufiger bei den Hangar-Tagen gewesen, für die Eltern sei es eine Premiere. »Was hier schön ist, ist das Superangebot für Kinder«, sage Schäfer und lobt damit die Idee, die Messe Gate und die Hangar-Tage gemeinsam zu veranstalten. Mehr als 30 Old­timer-Flugzeuge werden am Quax-Hangar und am Hangar II ausgestellt, darunter eine Bücker Student. »Das ist unsere wertvollste Maschine, weil es weltweit nur noch zwei davon gibt«, sagt Stefan Schmoll vom Quax-Hangar.

Neues Amphibienflugzeug am Quax-Hangar

Erst seit einigen Monaten am Flughafen stationiert ist das Amphibienflugzeug Riviera vom Hersteller Siai-Marchetti, das derzeit dort renoviert wird. »Davon wurden weltweit nur 50 gebaut, weniger als zehn sind noch in einem flugfähigen Zustand«, sagt Michael Stark von der fünfköpfigen Haltergemeinschaft.

July Beier aus Hagen interessieren nicht nur die Flugzeuge, sondern auch die zahlreichen Info-Stände. Bei Mission Aviation Fellowship (MAF) kann sie mithilfe einer VR-Brille einen 360-Grad-Flug in einem Flugzeug durch Uganda nach­empfinden. »Wir fliegen zum Beispiel für Unicef, Ärzte ohne Grenzen oder das Rote Kreuz und transportieren Kranke, Verletzte, Medizin, Nahrungsmittel und Wasser in derzeit 30 Länder«, erklärt Ria Reith von MAF. Am Stand gegenüber informiert der heimische Flughafen unter anderem über Job-Angebote. Auch Reiseveranstalter nutzen die Gelegenheit, Urlaubsangebote ab Paderborn-Lippstadt vorzustellen. Für Kinder gibt es unter anderem Hüpfburgen.

80 Aussteller präsentieren ihre Angebote auf der Messe

Insgesamt präsentieren sich 80 Aussteller aus den Bereichen Freizeit, Gesundheit, Mobilität, Haus und Garten sowie Ernährung auf der etwa 20.000 Quadratmeter großen Messefläche. Darunter sind beispielsweise die Westfalen-Therme Bad Lippspringe, das Safariland Stukenbrock und die Jugendabteilung der Paderborn Dolphins (American Football).

Die Stadt Büren, die in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Gate übernommen hat, stellt sich als Arbeitgeber und als wirtschaftsstarke sowie kulturell vielseitige Stadt vor. Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow (CDU): »Das ist eine super gute Plattform für uns, um zu zeigen, was das Bürener Land alles zu bieten hat, weil an diesem Wochenende auch Menschen aus einem wesentlich größeren Einzugs­gebiet nach Büren kommen. Es ist sehr gut, was wir für die Messe erreicht haben.«