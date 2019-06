Matthias und Heike Koke standen am Sonntag in Brenken im Mittelpunkt. Die Mitglieder der Schützenvereins holten sie an der Königsresidenz am Stockbuschweg ab. Foto: Meike Oblau

Brenken (WB/mobl). Was für ein Auftritt! Ihre letzten Tage als ­Königspaar des Schützenvereins Brenken haben Matthias und ­Heike Koke am Wochenende in vollen Zügen genossen.

»Wir hatten einen tollen Festauftakt und eine super Hofstaatparty«, bilanzierte Adjutant Alexander Krenke. Krenke ist ebenso wie König Matthias Koke Mitglied des Spielmannszuges, dem es daher eine besondere Ehre war, an der Königsresidenz aufzuspielen.

Am Sonntag standen vor allem die Königin und die Hofstaat­damen im Mittelpunkt. Natürlich war vor dem Festumzug an der Königsresidenz nochmal ein letztes festliches Fotoshooting terminiert, bevor sich der Hofstaat im Ort präsentierte. In einem silberfarbenen Kleid, bestickt mit funkelnden Glitzersteinchen und mit Schleppe, zeigte sich Königin ­Heike am Sonntagnachmittag, als die Schützen ihre Regenten bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Marschtemperaturen am Stockbuschweg abholten. Verfehlen konnte den Weg zum Haus der Majestäten niemand – neben Girlanden und Blumenschmuck waren eigens goldene Kronen aufs Straßenpflaster ausgesprüht worden.

Foto: Meike Oblau

Begleitet von König und Ehemann Matthias Koke und dem Hofstaat erhielt Königin Heike beim großen Festumzug viel Applaus, ebenso die Hofstaatdamen, die Kleider in Flieder, Schwarz, Dunkelblau und Türkis trugen. Der Umzug führte die Schützen zum Waldstadion.

Beim Festball in der Almehalle ließ der noch amtierende Thron sein Regierungsjahr ausklingen, denn heute Vormittag wird in Brenken ein neuer Schützenkönig ermittelt.

Um 8.30 Uhr treten die Schützen an der Gaststätte Lüttig an und marschieren von dort aus zum Schützenfrühstück, das in der Almehalle serviert wird. Um 11 Uhr beginnt unter der Vogel­stange der Wettkampf um die Nachfolge von Matthias Koke. Am späten Nachmittag hat das neue Königspaar den ersten großen Auftritt und wird nach dem Antreten um 17.30 Uhr bei Lüttig zuhause abgeholt. Mit dem Königstanz eröffnen die neuen Regenten am Montagabend gegen 20 Uhr dann den Festball in der Almehalle.