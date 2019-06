Zum Schluss war es ein zähes Ringe: 193 Schüsse feuerten die Schützen der traditionsreichen Bürener Bruderschaft bei ihrem Vogelschießen am Feiertag Fronleichnam ab, bis endlich auch der letzte Rest des Holzvogels von der Stange fiel. Mit einem zufriedenen Lächeln nahm Sekunden später der neue Schützenkönig Stefan Feindt die ersten Glückwünsche entgegen. Punkt 18.32 Uhr hatte der Hauptmann der Bruderschaft den finalen Treffer gesetzt.

Einen besonderen Anlass, den Vogel abzuschießen, hatte der 46-jährige, der bei der Stadt Büren als EDV-Administrator arbeitet, nicht. »Der musste einfach runter«, war sein trockener Kommentar.

Schuss um Schuss hatten in der Endphase des Vogelschießens Stefan Feindt, Markus Salmen und Martin Bolzenius auf den Vogel abgegeben. Dabei hatte die Konkurrenz auch einen sportlichen Charakter, denn sowohl Feindt als auch Salmen sind Fans des FC Schalke 04 während Martin Bolzenius den Borussen aus Dortmund nahesteht.

Direkt nach dem Königsschuss konnte Stefan Feindt auch seine Ehefrau Daniela in die Arme nehmen. Die Regenten wohnen mit ihren Kindern Julia, Marie, Florian und Jannik an der Sebastianstraße. König Stefan ist in Sachen Ehrenamt und Aktivitäten in Büren ein Tausendsassa. Neben seinem Job als Hauptmann der Sebastiöner ist er aktiver Bürgerschütze, Hauptbrandmeister bei der Feuerwehr und aktives Mitglied in zahlreichen weiteren Bürener Vereinen.

Pünktlich um 17 Uhr hatte die Traditionsbruderschaft mit dem Schießen begonnen. Schnell fielen die Insignien. Thomas Henke holte sich mit dem achten Schuss die Krone, Andreas Feindt mit dem 25. Schuss das Zepter, und Jürgen Anders wurde mit dem 49.Schuss Apfelprinz.

Nach einer halben Stunde zwang ein Regenschauer zu einer Schießpause. Ein Zelt wurde am Schießstand aufgebaut, und die Schießaufsicht mit Richard Mithöfer und Bernd Schreckenberg gab das Schießen wieder frei.

Weiter geht es direkt an diesem Samstag. Das Abholen des Königspaares und der anschließende große Festumzug bilden den Höhepunkt des Schützenfestes.