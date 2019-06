Von Hans Büttner

Tradition, Brauchtum und Historie treffen hier in einer einzigartigen Art und Weise zusammen. Dieses gepaart mit fröhlichen musikalischen Klängen, Tänzerinnen und Tänzern in bunten Trachten und einem historischen Markt, auf dem die Gäste ihre landestypisch Produkte anboten, auch die 33. Internationale Jugendfestwoche war am Donnerstag wieder ein echter Ausdruck der Freude.

Europa zu gast in Böddeken

Schon lange bevor die rund 250 Kinder der Kinder- und Jugendgruppen mit ihrer großen Polonaise den tänzerischen Teil des Folklorenachmittags eröffneten, hatten es sich die Besucher auf den großen Grünanlagen bequem gemacht. Auf Decken und Campingstühlen oder einfach auf der grünen Wiese – jeder fand auf den Anhöhen des Guts einen Platz mit guter Aussicht.

Er freue sich sehr darüber, dass Europa in Böddeken zu Gast sei, sagte Gutsherr Benedikt von Mallinkrodt. Landrat Manfred Müller danke den Gastgeber für die herzliche Aufnahme auf Gut Böddeken. Dank gab es vom Landrat aber auch für die vielen Helfer, die in unermüdlichem Einsatz für den guten Ablauf der Festwoche Sorge tragen.

»Europa leben heißt auch Freundschaften leben«

»Europa leben heißt auch Freundschaften leben«, sagte Müller. Ein besonderes Dankeschön erhielt Frank Whelan aus Irland. Für den Präsidenten der Irish Dance Company ist die 33. Festwoche die 25. Teilnahme in 50 Jahren an der Internationalen Jugendfestwoche.

Alle Gastgruppen begeisterten dann auf der Wiese in Gut Böddeken bei herrlichem Sonnenschein mit ihren Tänzen die vielen Besucher. Das Internationale Orchester sorgte unter der Leitung von Norbert Wiechers für die begleitende Musik und auf dem historischen Markt herrschte ständiges Treiben.

Als dann gegen halb sechs ein Regenguss einsetzte, waren die Tanzdarbietungen beendet, und es wurde die Zeit genutzt für die Vorbereitungen zum anschließenden musikalischen Abend auf Gut Böddeken. Hier verwöhnten dann die Musiker der Gastgruppen die Gäste mit folkloristischen Klängen aus ihrer Heimat.

Bekenntnis zum Frieden

Seit mehr als 70 Jahren beschert der europäische Gedanken Frieden. Doch dieser Gedanke muss auch gelebt werden, und dies zeigen die 600 Tänzer und Musiker aus elf Nationen vorbildlich. Traditionsgemäß endet auch diese Jugendfestwoche mit einem »Bekenntnis zum Frieden«.

Am Samstag, 22. Juni, werden die Jugendlichen um 16.30 Uhr Friedensbotschaften in ihrer jeweiligen Landessprache vorlesen, um von Paderborn aus die Botschaft des Friedens zu senden. Veranstaltungsort ist der Ehrenfriedhof im Friedenstal, etwa drei Kilometer südlich von Wewelsburg, nahe der ehemaligen Klosteranlage Gut Böddeken.

Die Wetterprognosen sind gut, Regen ist nicht in Sicht. Sollte sich das ändern, findet das Bekenntnis zum Frieden von 17 Uhr an in der Jesuitenkirche in Büren statt.

Aktuelle Veranstaltungshinweise und weitere Informationen unter www.festwoche.de .