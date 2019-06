Der 44-jährige Stephan Müller, gebürtiger Sachsen-Anhalter, betreibt in Siddinghausen eine Spedition. Die aus Leiberg stammende Königin Ulrike Thiel war besonders beim großen Festzug ein echter Hingucker. Insbesondere Königin Ulrike, die sich in einem herrlichen Kleid in Silberweiß mit Spitze und Schleppe zeigte, rückte schnell in den Fokus der vielen Festbesucher, die nicht mit Lob und Beifall sparten.

Siddinghausener Schützen feiern Königspaar Stephan Müller und Ulrike Thiel Fotostrecke

Foto: Hans Büttner

20 Hofdamen begleiten das Paar

Begleitet wurde das Königspaar von 20 Hofdamen, allesamt Freunde, Bekannte, Verwandte und Kollegen des Königspaares. »Wir hatten ein wunderbares Jahr und wir danken besonders Berthold und Kristin Schlüter für die tolle Unterstützung«, sagten König Stephan und Königin Ulrike.

Bei ihrem Festzug durch Siddinghausen, an dem auch Bürgermeister Burkhard Schwuchow teilnahm – er war auch am Samstag beim Schützenfest der Sebastiöner dabei – machte die Schützen auch einen Stopp am Kirchweg, um das Jubelkönigspaar Franz-Josef und Martina Hardes, die vor 25 Jahren das Königspaar bildeten, abzuholen.

Obwohl der anschließende Marschweg einige Steigungen verzeichnete und die Sonne ihr Bestes gab, kamen alle gut an der Schützenhalle an und die Feier setzte sich in der am Samstag begonnenen Harmonie fort.