Apotheker Ralf Stolte freut sich über die große Unterstützung für seinen Vorstoß, das Bürener Open-Air-Kino trotz neuer Pläne des Stadtmarketings auch in diesem Jahr in der Kernstadt stattfinden zu lassen. Das Programm für den 20. Juli steht. Foto: Hanne Hagelgans

Büren (WB/han). Auch in diesem Jahr gibt es ein Open-Air-Kino in der Bürener Kernstadt. Apotheker Ralf Stolte ist in die Bresche gesprungen.

Die Entscheidung der Stadt, die beliebte Veranstaltung BOA diesmal nicht in der Almeaue, sondern im Rahmen der Messe »Gate« am Flughafen stattfinden zu lassen, war (wie berichtet) auf breite Kritik gestoßen.

Nun richtet Ralf Stolte gemeinsam mit heimischen Gastronomen und Firmen auf seinem Grundstück in der Burgstraße 8 bis 10, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Almeaue, am Samstag, 20. Juli, eine alternative Open-Air-Kinoveranstaltung aus. Anlass ist auch, dass Stolte seit zehn Jahren die traditionsreiche Apotheke zur Residenz in Büren betreibt.

Der Apotheker freut sich riesig, dass sein Vorstoß auf so große Unterstützung gestoßen ist und zahlreiche befreundete Unternehmer sofort als Sponsoren und Helfer bereit standen. Denn für ihn ist klar: »Im Alleingang wäre das niemals zu schaffen.«

Weil er eine spezielle LED-Leinwand verwendet, ist die Kinovorführung nicht auf Dunkelheit angewiesen. Los geht es daher bereits um 16 Uhr mit einem Überraschungsfilm für Kinder. Für ein musikalisches Zwischenspiel sorgt dann gegen 18 Uhr Helmut Orosz. Der Sänger ist bekannt aus den Fernsehformaten »Deutschland sucht den Superstar« und »Supertalent«; der gute Kontakt zur Familie Stolte ist vor einigen Monaten durch das Bürener Kneipenfestival zustande gekommen.

Als Hauptfilm ist dann von 20 Uhr an der Streifen »Das Beste kommt zum Schluss« mit Jack Nicholson und Morgan Freeman zu sehen. »Darin geht es darum, das Leben zu genießen, das Positive zu sehen und aus allem das Beste zu machen – das passt doch perfekt«, findet Ralf Stolte.

Wie beim BOA gute Tradition, dürfen Besucher eigene Verpflegung mitbringen. Stolte bittet allerdings mit Blick auf die Gastronomen, die die Veranstaltung überhaupt erst möglich machten, darum, dort auch zu konsumieren.

Wie berichtet, plant das Bürener Stadtmarketing, den städtische Open-Air-Kinoabend künftig rotieren zu lassen: Im einen Jahr soll er in einem Ortsteil stattfinden (diesmal am Flughafen), im folgenden Jahr wie gewohnt in der Almeaue, im Jahr darauf wieder in einem Ortsteil.

Die Entscheidung der Stadt, die bisher kostenlose Veranstaltung aus der Almeaue an den Flughafen zu verlegen, war auf viel Kritik in der öffentlichen Diskussion und in sozialen Netzwerken gestoßen.