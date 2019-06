Was wünschen sich die Bürener von ihrem Stadtzentrum? Das sollte jetzt eine Online-Umfrage an den Tag bringen, zu der die Stadt aufgerufen hatte. Ein Ergebnis: Viele Bürener wünschen sich wieder einen Lebensmittel-Nahversorger. Foto: Jörn Hannemann

Büren (WB). Was denken die Bürener über ihr Stadtzentrum? Was gefällt? Was fehlt? Wie sehen Wünsche für die Zukunft aus? Um das herauszufinden, hat die Stadt in den vergangenen Wochen eine Online-Befragung gestartet. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Die Bürener wurden gebeten, jeweils eine »Frage der Woche« zu beantworten, die sich mit einem bestimmten Thema rund um die Kernstadt beschäftigte. Die Befragung steht im Zusammenhang mit dem Beteiligungsprozess »Büren-Mitte – neu denken« und wurde wie dieser vom Münsteraner Beratungsbüro von Elke Frauns betreut. Sie ist außerdem Teil des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK), das zurzeit für die Kernstadt erarbeitet wird und Voraussetzung ist, um Fördermittel zu generieren. Insgesamt sind mehr als 300 Vorschläge und Anregungen eingegangen.

Lieblingsorte

Die Bürener haben einen klaren Favoriten im Zentrum: die grüne Almeaue. Auf dem zweiten Platz landet das stadtbildprägende Barockensemble mit Jesuitenkirche und Mauritiusgymnasium. Auch Marktplatz und Burgstraße werden genannt, wobei die Meinungen allerdings auseinander gehen. Einige Bürger schätzen die gestalterischen Veränderungen am Marktplatz und freuen sich über die Eisdiele, den Springbrunnen, die neuen Sitzgelegenheiten und den Wochenmarkt. Viele bewerten den Marktplatz aber auch als zu groß, leer und grau. Ein häufig genannter Wunsch besteht in der Wiederbelebung des ehemaligen Combi-Marktes.

Wohnen

Die Bürener, die in der Kernstadt wohnen, leben dort grundsätzlich gerne. Sie schätzen vor allem die Zentralität und die gut ausgebaute Infrastruktur. Das Topthema ist aber der fehlende Nahversorger in der Kernstadt. Die Bürger wünschen sich einen Lebensmittelmarkt, der zu Fuß zu erreichen ist.

Für die Teilnehmer, die nicht in der Kernstadt wohnen, ist die zurzeit nicht vorhandene wohnortnahe Lebensmittelversorgung ein wesentlicher Grund, auch nicht dorthin zu ziehen. Einen Schwerpunkt legten die Bürger auf bedarfsgerechten und bezahlbaren Wohnraum nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestand.

Gerade mit Blick auf eine älter werdende Bevölkerung müsse es darum gehen, auch ältere Gebäude zu sanieren und barrierefrei zu gestalten.

Mobilität

Wichtigstes Verkehrsmittel in der Bürener Kernstadt ist das eigene Auto. Einig sind sich die Teilnehmer, dass gerade zu den Stoßzeiten Lösungen für den Verkehr gefunden werden müssen. Vorschläge sind ein Kreisverkehr in der Lindenstraße oder die Öffnung der Straßen zwischen der Burg- und der Nikolausstraße in beide Richtungen.

Das Parken ist ein großes Anliegen. Gewünscht werden mehr Parkplätze, beispielsweise in Form eines Parkhauses, barrierefreies Kurzparken am Markt sowie eine zeitliche Begrenzung des Parkplatzes in den Almeauen. Für viele Radfahrer ohne elektrischen Antrieb werden die Wege zum Teil als zu steil oder auch als zu weit bewertet, da nicht alle Besorgungen direkt in der Kernstadt erledigt werden könnten.

Der Öffentliche Personennahverkehr besitzt zwei wesentliche Rollen: den Schülerverkehr und die Anbindung an Paderborn und Geseke. Busverbindungen sind weitgehend zufriedenstellend. Eine Optimierung der Bushaltestellen und vor allem der Preisgestaltung wurde mehrfach erwähnt

Fußwege

Die zahlreichen Fußwege in der Bürener Kernstadt werden häufig genutzt und als Abkürzungen sehr geschätzt. Besonders beliebt sind die Wegeverbindungen von den Wohngebieten über die Almeauen oder über die Afte in die Kernstadt. Um in den Almeauen den Autoverkehr im Bereich Neuer Weg zu verhindern, wurde das Aufstellen von Pollern als Lösung vorgeschlagen.

Verbessert werden kann aus Sicht der Bürener vor allem die Beleuchtung der Fußwege. Dadurch werde vor allem im Winter die Sicherheit erhöht. Zudem kämen historische Gebäude besser zur Geltung. Außerdem wünschen sich die Bürener mehr Sitzgelegenheiten und Mülleimer an den Fußwegen.

Wunschkonzert

Hier war kein festes Thema vorgegeben. Auf der Agenda standen größere Projekte wie die Einrichtung von Kreisverkehren am Lindenhof sowie im Bereich König­straße-Bertholdstraße-Bahnhofstraße. Auch die Verbesserung der Parkplatzsituation in der Kernstadt ist ein wichtiges Anliegen. Erwähnt wurde auch die Aktivierung der Bahnanbindung sowie die Preisgestaltung der Stadtbusse. Das Thema Lebensmittelmarkt in der Kernstadt war während der gesamten Online-Beteiligung ein Dauerbrenner – so auch beim »Wunschkonzert«. Es besteht die Hoffnung, dass ein attraktiver Lebensmittelmarkt in der Kernstadt nicht nur das Handelsangebot erweitert, sondern auch die Wiederbelebung von Leerständen ermöglicht. Vor allem der ehemalige Combi-Markt biete hier Potential.

Die Auslagerung einiger Veranstaltungen aus der Kernstadt stößt bei den teilnehmenden Bürenern nicht auf großen Anklang. Sie wünschen sich das BOA oder das Oktoberfest wieder zurück in die Kernstadt, um für Belebung zu sorgen.

Vorstellen könnten sich einige Teilnehmer, das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Gehörlosenschule abzureißen. So würde der Blick auf das Jesuitenkolleg herausgestellt, der Verkehr im Bereich Königstraße-Bertholdstraße entlastet und Gefahren für Fußgänger verringert.

Kommentar

Der Wegfall des Combi-Marktes, der wohlgemerkt wegen zu geringer Umsätze geschlossen wurde, war ein schwerer Schlag. Das zeigt die Online-Umfrage deutlich. Dass es keine Möglichkeit mehr gibt, im Stadtkern Lebensmittel zu kaufen, ist nicht nur schwierig für nicht mehr mobile Menschen. Auch Geschäfte in der Nachbarschaft leiden unter wegbrechender Laufkundschaft. Und wer darüber nachdenkt, im Alter eine kleinere Wohnung in einem gut vernetzten Stadtzentrum zu wählen, wird um Büren zurzeit wohl eher einen Bogen machen. Es ist gut, dass die Umfrage das noch einmal zu Tage gefördert hat. Doch es gilt, was schon beim Prozess »Büren-Mitte« gegolten hat: Zu wissen, was im Argen liegt, zumal wenn es offensichtlich ist, ist höchstens die Hälfte des Weges. Gebraucht werden Investoren. Hanne Hagelgans