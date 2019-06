Die Schützen in Steinhausen feierten am Wochenende ein stimmungsvolles Schützenfest mit ihrem jungen Regentenpaar Hendrik Zumdick und Jana Lammers. Foto: Hans Büttner

Rund 500 Schützen und Musiker waren auf dem Sportplatz, um ihr Königspaar Hendrik Zumdick und Jana Lammers vom Elternhaus des Königs am Fettpottweg abzuholen.

Während der 22-jährige Garten- und Landschaftsbauer bei seinen Eltern am Fettpottweg wohnt, hat die 21-jährige Jana, die sich in der Ausbildung zur Erzieherin befindet, ihr Zuhause bei ihren Eltern am Fasanenweg. Das Haus am Fettpottweg ist schon einmal Königsresidenz gewesen. Hendricks Bruder Philipp hatte sich 2012 die Königswürde gesichert.

27 Hofdamen begleiteten das Paar und werteten das ohnehin schon eindrucksvolle Bild mit ihrer Ausstrahlung und ihren Kleidern zusätzlich auf. Die Mitglieder des Hofstaats kamen aus dem Freundes- und Verwandtenkreis, aus dem Kegelclub »Holz Angels« und der Fußballabteilung des SV Steinhausen, wo König Hendrick in der I. Mannschaft kickt.

Entlang des gesamten Marschwegs und während der Parade säumten die Besucher die Straßen. Im Mittelpunkt stand die Königin in einem wunderschönen Kleid in Aprikose mit Schleppe, das auch König Hendrik erst kurz vor dem Abholen zu sehen bekommen hatte. Beifall, Hoch-Rufe und Komplimenten, begleiteten das Königspaar.