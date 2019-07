Wewelsburg (eb). Auch in Wewelsburg wird seit Samstag kräftig Schützenfest gefeiert. Den Höhepunkt des Festes am Sonntag bildete natürlich der große Festumzug.

Dabei hatten die Schützen einiges zu leisten, denn die Königsresidenz des Königspaares Jan-Lukas Kemper und Pia Fischer befindet sich am Ortseingang im ehemaligen Bahnhof. Das ist zu Fuß nicht mal eben ein Katzensprung dorthin. Liebevoll hatten viele helfende Hände hier die Vorbereitungen für einen schönen Empfang des Schützenfestzuges getroffen und gekränzt,

Die Schützen standen Ehrenpose, die Musiker gaben ihr Bestes und die Zuschauer klatschen vor Begeisterung, als das junge Königspaar mit einem Lächeln an ihnen vorbeimarschierte. Die 23-jährige Königin Pia trug ein Traumkleid in der Farbe Silbergrau und die 13 jungen Damen des Hofstaats hatten sich Kleider in der Farbe Bordeaux ausgesucht.

Schützenfest in Wewelsburg Fotostrecke

Foto: Hans Büttner

Da sowohl König Jan-Lukas als auch Königin Pia leidenschaftliche Musiker sind – Pia spielt im Spielmannzug und Jan-Lukas im Musikverein Wewelsburg – war sogar eine Fan-Gruppe mit Transparent zur Königsresidenz gekommen.

An diesem Montag wird beim Vogelschießen von 11 Uhr an auch in Wewelsburg ein neuer Schützenkönig ermittelt, anschließend folgt das Holzschuhschießen.