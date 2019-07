Von Hans Büttner

Büren (WB). Die Freude am Fest war Martin Daniel und Tanja Berger am Sonntag in jeder Phase des Umzugs anzusehen. Das Königspaar des Bürener Bürgerschützenvereins genoss beim Festumzug offensichtlich jeden Moment.

Zur Freude des Königspaares samt Gefolge gesellte sich auch ruhiges Wetter. Rund 700 Teilnehmer umfasste der Umzug am Sonntagnachmittag, der einen zusätzlichen Glanz verlieh.

Das Königsjahr sei einfach wunder gewesen, man habe viel gefeiert und nette Menschen kennengelernt, sagte Martin Daniel. Dass der 48-jährige selbstständige Mobilienmakler mit Büro in Paderborn im vergangenen Jahr Schützenkönig der Bürgerschützen wurde, entstamme eher einer spontanen Idee, gestand die Majestät. Zwar habe er schon länger die Absicht gehabt, mal den Holzadler abzuschießen, einen besonderen Anlass dazu habe es aber bisher nicht gegeben. Bereut haben Martin Daniel und seine Lebensgefährtin Tanja Berger diese Entscheidung bis zum heutigen Tag jedenfalls nicht. »Wir haben einen tollen Hofstaat, waren viel unterwegs und haben super gefeiert«, so der Ehrenfeldwebel der 3. Kompanie. Besonders gut in Erinnerung habe man den Bürgerball und das Kreisschützenfest in Holsen, erinnert sich Martin Daniel. Aber auch das Mitfeiern bei den anderen Schützenfesten im Bürener Stadtgebiet, die vom Königspaar besucht wurden, hätten großen Spaß gemacht.

28 Hofdamen begleiteten das Königspaar beim Festzug

28 Hofdamen begleiteten am Sonntag das Königspaar beim Festzug – allesamt gute Bekannte, Freundinnen sowie Familienmitglieder der beiden Regenten. Natürlich waren auch die »Einnachtsmänner« mit dabei – diesem Kegelclub gehört König Daniel an.

Während Königin Tanja aus Schloß Neuhaus stammt und allein aus diesem Grund wenige Beziehungen zum Bürener Schützenfest hatte, hat die Familie von König Martin diesbezüglich schon einiges zu bieten. So war sein Vater Heinz-Josef 2008 König bei den Sebastiönern und hatte in der Bruderschaft auch schon das Amt des Oberst inne.

Foto: Hans Büttner

Natürlich war gestern die Spannung groß, welches Kleid sich Königin Tanja ausgesucht hatte. Und da hatte die charmante Königin eine königliche Wahl getroffen. In einem klassisch geschnittenen, eleganten Satinkleid in der Farbe Creme, das mit schwarzen Blumenapplikationen, Perlen und Glitzer bestückt war und zudem eine lange Schleppe hatte, versetzte die Regentin die Zuschauer und Festzugteilnehmer den ganzen Marschweg über ins Schwärmen. Klar, dass es immer wieder zu kräftigem Beifall und anerkennenden Zurufen kam. Im Festzug dabei war mit Tom Sitzer auch erstmals ein Jungschützenkönig der Bürgerschützen. Der 17-Jährige hatte auf der Schießsportanlage mit dem 84. Schuss den Vogel abgeschossen. Jungschützenleiter Stephan Meyer freute sich über die Teilnahme von 35 Bewerbern. Prinzen wurden: Niklas Rücker (Apfel), Julian Müller (Krone) Lucas Kersting (Zepter).

Nach dem Festzug durch die Stadt schloss sich in der Schützenhalle der Königstanz an.

Die Feier am Sonntag endete dann in der Halle um 24 Uhr mit dem Fackelzug und dem Ständchen zu Ehren der Königin am Rathaus.

Heute geht es weiter mit dem Antreten der Schützen um 8.30 Uhr am Marktplatz, dem Schützenfrühstück um 9.30 Uhr und dem Vogelschießen ab 11.15 Uhr.