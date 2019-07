Von Dietmar Kemper

Büren (WB). Mit dem Inhalt der Zahnarztkiste wurden erst SS-Männer und nach dem Krieg englische Soldaten behandelt. Zu sehen ist sie vom 21. Juli bis 8. September in der Ausstellung »Briten in Westfalen« im Kreismuseum Wewelsburg.

Nachdem er in den Ruhestand gegangen war, habe der Zahnarzt Rolf Mertens aus Neuenbeken dem Haus zwei Kisten aus deutschen Militärbeständen geschenkt, erzählte am Mittwoch der Kurator des Kreismuseums, Markus Moors. Sie hätten nach 1945 dazu gedient, den Soldaten der britischen Besatzungsmacht in den Kasernen die Zahnschmerzen zu nehmen.

Vom Gegner zum Partner

Wie aus Gegnern Partner und Freunde wurden, erzählt die Wanderausstellung »Briten in Westfalen« in fünf Kapiteln. Sie beleuchtet den Zeitraum von 1945 bis 2017. Nach dem Auftakt im Paderborner Stadtmuseum im Oktober 2017 ist die Wewelsburg die achte und letzte Station. Weil im Burgsaal nur eine Fläche von 200 Quadratmeter vorhanden ist, habe das ein oder andere weggelassen werden müssen, erläuterte Hauke-Hen­drik Kutscher vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dessen Museumsamt schon gut 100 Wanderausstellungen umgesetzt hat. In der Wewelsburg fehlen zum Beispiel das Cockpit des Harrier-Flugzeugs, die typisch-britische Wohnzimmerausstattung und der Umgang mit der Senne.

Gemälde mit Adenauer und Churchill

Dafür sind im Kreismuseum nicht nur die Zahnarztkisten neu. Ausgestellt wird auch ein Gemälde der Salzkottener Künstlerin Rita Winkelmann, das Adenauer und Churchill 1956 bei der Vergabe des Karlspreises in Aachen zeigt. Alle Exponate werden in Kisten auf Paletten präsentiert. Das soll den Umstand symbolisieren, dass die Soldaten häufig ihren Standort wechseln mussten. 200 Personen trugen mit Wissen, Erinnerungen und Leihgaben zur Schau bei.

Museumsleiterin Kirsten John-Stucke denkt bei den Briten nicht zuletzt an die Kadetten, die im Rahmen der politischen Bildung die Erinnerungs- und Gedenkstätte für die Zeit zwischen 1933 und 1945 besuchten. »Die Briten gehörten für die Menschen im Paderborner Land zum täglichen Bild«, betonte sie. Dass gerade erst wieder in Schloß Neuhaus ein Bataillon verabschiedet wurde, zeige die Aktualität der Schau.

Eröffnung mit Military Tattoo

Die ist durchgängig auf deutsch und englisch beschriftet und wird am Sonntag um 11 Uhr mit einem Military Tattoo im Burginnenhof eröffnet. Zwei Kapellen werden spielen. Zum Begleitprogramm gehören die öffentliche Führung am 18. August um 14 Uhr, die Veranstaltung »Lord, Rabe, Maskenball – Kammerhörstück mit englischen Erzählungen« am 13. September um 19 Uhr im Turmzimmer sowie die Vortragsreihe »Britische Blicke auf Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert« und das Wissenschaftliche Symposium »Demokratie und Diktatur in Deutschland aus britischer Sicht« am 14. September.

Wird eine Dauerausstellung daraus?

Und was wird mit den Exponaten, wenn die Wanderausstellung am 8. September zu Ende geht? »Es gibt die Idee einer Dauerausstellung, darüber wird jetzt diskutiert«, sagte Kirsten John-Stucke. Fragen wie die, wer die Aufgabe der Organisation übernehmen und wo die Schau stattfinden solle, müssten noch geklärt werden. Ein möglicher Standort sei die Alanbrooke-Kaserne in Paderborn. Das Kreismuseum Wewelsburg ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.