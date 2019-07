Als Fachfrau gibt sie Tipps, wie es zwischen Mensch und Hund gut und sicher funktioniert. Jungen und Mädchen des Kindergartens St. Michael in ihrem Heimatdorf Weine durften sie jetzt auf ihrem Trainingsgelände im Industriegebiet West besuchen und lernen, wie sie sich im Umgang mit Hunden richtig verhalten.

Denn dabei, weiß Verena Spenner, müssen besonders kleinere Kinder vorsichtig sein: »Die sind für den Hund absolut keine Respekts­personen so wie Erwachsene, sondern eher so etwas wie Geschwister oder Spielkameraden.« Und wer schon einmal Welpen untereinander beobachtet hat, weiß: Da geht es gerne mal ruppig zu, und auch ein Schnapper ist an der Tagesordnung.

Vor fünf Jahren hat Verena Spenner ihre Trainerausbildung zur qualifizierten Hundeerziehungs- und Hundeverhaltensberaterin absolviert. Die Kinder waren groß und sie habe eine neue Herausforderung gesucht, erzählt die zweifache Mutter, die auch für die Büroarbeit im Zimmereibetrieb der Familie zuständig ist.

Am Umgang mit Hunden habe sie schon immer großen Spaß gehabt. Und als Frauchen der gelegentlich etwas zickigen Hunde­dame Soffi, einem Border-Collie-Mix mit Dickkopf, war Verena Spenner ohnehin schon fast eine Hundepsychologin.

Direkt neben dem Betriebsgelände der Zimmerei Spenner im Industriegebiet West richtete sie sich ihr eigenes Reich ein: einen Hunde-Trainingsplatz mit jeder Menge Möglichkeiten zum Spielen und Üben.

Hier bietet sie regelmäßig Welpentreffen, Schulungen und Beschäftigungsangebote für Hunde und Halter, aber auch Einzelberatungen für Besitzer von Problemhunden an.

Wobei das Problem, davon ist Verena Spenner überzeugt, in aller Regel am oberen Ende der Leine zu finden sei. »Ich trainiere nicht die Hunde, sondern die Halter«, erklärt sie.

Die müssten vor allem lernen, ihre Tiere besser zu lesen und damit zu verstehen. Dann, davon ist sie überzeugt, könnten sich auch Beißereien, bei denen kleine Kinder verletzt werden, vermeiden lassen.

Kuscheln, umarmen, in die Augen schauen und ganz doll festhalten: So zeigen Kinder einem Hund ihre Zuneigung – genau wie einem Kuscheltier. Doch für den Hund, erläutert die Expertin, sei genau das übergriffig und unangenehm. Und das zeige er auch: »Er legt die Ohren an, guckt weg oder zeigt das Weiße in den Augen, leckt sich über die Nase, gähnt vielleicht.«

Spätestens dann sollten Erwachsene erkennen, dass hier ein Tier maximal genervt ist und eingreifen – statt durch die Kamera zu schauen und entzückt auf den Auslöser zu drücken. Und unbedingt gelte es die Regel zu beherzigen, nach der Kind und Hund nie zusammen allein gelassen werden dürfen.

Meistens, erzählt Verena Spenner, würden übrigens nicht die Kinder gebissen, die Angst vor Hunden haben, sondern die unbekümmerten Kinder, in deren Familie es einen Hund gebe.

Denn selbst wenn der eine Engelsgeduld mit seinem menschlichen Geschwisterchen haben sollte, muss das nicht bei fremden Hunden auch der Fall sein. »Einen fremden Hund solle man grundsätzlich nie streicheln, ohne vorher den Halter zu fragen, ob das in Ordnung ist«, lautet daher ein weiterer Rat.

Kommt beim Spaziergang ein unangeleinter Hund angerannt, kann nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen mulmig werden. Wichtig sei dann, den ganz natürlichen ersten Instinkt zu unterdrücken und eben nicht schreiend wegzulaufen und damit den Jagdtrieb des Tieres vielleicht erst zu wecken, rät Verena Spenner: »Besser ist es, ganz ruhig und möglichst entspannt stehen zu bleiben und den Hund nicht mit den Augen zu fixieren.«