Von Marion Neesen

Leni Deissenroth gehörte zu den jüngsten der insgesamt 168 Teilnehmer, die am Samstag bei besten Wettkampfbedingungen an den Start gingen. »Ich musste dennoch etlichen Sportlern absagen«, bedauert Schwimmmeister und Organisator Josef Gottschalk, der aber gleichzeitig die Beliebtheit des Triathlons für Jedermann ungebrochen sieht. Alle zwei Jahre organisiert der Förderverein des Freibades gemeinsam mit vielen Helfern der Feuerwehren, der DLRG und des THW dieses Sportereignis.

Die meisten Starter reisten aus dem Kreis Paderborn an. Aber auch Triathleten aus Hamburg, Düsseldorf und Freiburg fanden den Weg ins Bürener Land. »Einige Gesichter sieht man immer wieder«, berichtet Gottschalk, dass unter den Teilnehmern viele Wiederholungstäter sind. Von Achim Belz etwa weiß er, dass der Salzkottener alle sieben Wettkämpfe auf der Harth absolviert hat. 250 Meter schwimmen, neun Kilometer radfahren und zweieinhalb Kilometer laufen: kurz, aber knackig sind die Anforderungen des Hawei-Triathlons. Nach der Disziplin im Wasser geht es sogleich mit dem Rad den steilen Kirchweg Richtung Harth hinauf und dann durch die Feldflur. Zum Laufen führt der Weg anschließend hinunter nach Ringelstein.

Den Gesamtsieg sicherte sich diesmal Roman Schönlau aus Leiberg (Altersklasse ü40), der die drei Disziplinen in einer Zeit von 34:28 hinter sich brachte. Beste Frau war Marlen Schulte aus Paderborn (AK 18). Sie kam in einer Zeit von 41:42 Minuten ins Ziel. Den Vergleich »Haweis Bester«, ein Wettstreit unter den Teilnehmern der beiden Orte Harth und Weiberg, entschied Alexander Finke für sich und holte den Titel auf die Harth. Der älteste Starter hatte doppelten Grund zur Freude. Johannes Gruß blieb in einer Zeit von 54:52 Minuten unter der Stundenmarke und durfte außerdem Glückwünsche zum 72. Geburtstag entgegen nehmen. Ein Novum gab es in der Altersgruppe Männer 20 bis 29 Jahre. John-Pascal Reichelt aus Brilon und Toni Thenhausen aus Paderborn liefen in exakt der gleichen Zeit (34:53) über die Ziellinie. Die Familienwertung dürften die Deissenroths aus Weine gewonnen haben. Denn nicht nur Leni, sondern auch ihre Mutter Uta belegten den ersten Platz in ihrer Altersgruppe.

Josef Gottschalk war am Ende des Wettkampfes hochzufrieden. »Es hat alles prima geklappt und vor allem gab es keine Verletzungen«, freut sich der Schwimmmeister.

Mit dem Schatztauchen hatten Bürens stellvertretender Bürgermeister Christian Bambeck sowie Dirk Nölting (Ortsvorsteher Harth/Ringelstein), Bernhard Funke (Förderverein) und Johannes Wördehoff (Ortsvorsteher Barkhausen) die Veranstaltung eröffnet. Dabei durften die Kinder im Nichtschwimmerbecken nach insgesamt 100 Euro in Münzen tauchen. Mit einer großen und langen Abschlussparty klang schließlich der siebte Hawei-Triathlon aus.