Büren (WB). Mindestens 50 Fahrräder oder das, was zum Teil noch davon übrig ist, warten in der Fahrradwerkstatt der Malteser im Gebäudeteil C der Neubrückenstraße 7 auf ihre Verwertung oder Wiederherstellung. Einmal in der Woche, jeweils donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr, ist die Werkstatt geöffnet und bietet geflüchteten Menschen unter fachkundiger Anleitung an, ein Fahrrad zu restaurieren und wieder flott zu machen, um selbst mobiler zu werden.