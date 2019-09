Freuen sich auf die Partie am Sonntag in Paderborn (von links): Erik Schlüter (zweiter Vorsitzender), Jürgen Petrik (Getränkewart), Michael Meier (erster Vorsitzender), Bernd Lammert (Beirat) und Rolf Meier (Vereinsfotograf). Foto: Timo Gemmeke

Von Timo Gemmeke

Paderborn (WB). Es ist die alte Gretchenfrage unter Fußballern: Wem drückt man eigentlich die Daumen, wenn der Lieblingsverein gegen die Elf aus der Heimat spielt? Für die »Almebuben« aus Brenken steht die Antwort vor dem Spiel des SCP gegen Schalke am Sonntag fest – Siegeslaune herrscht beim größten Fanclub der »Knappen« im Kreis aber trotzdem nicht.

Wer in die Gaststätte Zum Tannenhof kommt, findet sich in der typisch-urigen Dorfkneipe wieder. Sitzecken, tiefe Lampen, Zapfhahn – jahrzehntelange Thekentradtion im 2400-Seelendorf. Hinten im Raum hängen Schals, Trikots und Wimpel, allesamt in blau und weiß. Ganz oben, fast unter der Decke, steht auf einem Schal der Leitspruch der Männer und Frauen, die sich hier seit 21 Jahren auf ein Bier und gute Gespräche über ihre große Leidenschaft treffen: »Mehr als ein Schalker, kann ein Mensch nicht werden.«

Gründung nach UEFA-CUP-Finale 1997

Die Almebuben Brenken sind der größte Fanclub des SC Schalke 04 im Kreis Paderborn. Nach dem Sieg der Königsblauen gegen Inter Mailand im UEFA-CUP-Finale 1997 kam die Idee auf, doch einfach einen Fanclub zu gründen. Nicht zuletzt dadurch angestoßen, dass die Lokalzeitung am Tag nach der ausgelassenen Siegesfeier im Tannenhof mit knapp 70 Schalke-Fans mit dem »San Siro des Nordens« titelte.

Heute repräsentieren knapp 300 Mitglieder die »Knappen aus dem Pott« in Ostwestfalen. Neben Clubtreffen und Jahresfeiern stehen besonders die Stadionbesuche im Mittelpunkt. »Bei 32 von 34 Spielen pro Saison ist einer von uns dabei«, sagt Vereinsvorstand Michael Meier. »Je nachdem, wohin die Reise geht.«

Schmales Kartenkontingent für Fans

Die kürzeste Anfahrt jemals werden die Almebuben am Sonntag haben, wenn die Schalker in der Benteler Arena gastieren. Weil das Kartenkontingent für die Fanclubs bei der begrenzten Sitzplatzanzahl relativ schmal ausfällt, mussten die »Buben« ihre Kontakte spielen lassen. »Wir hätten eigentlich nur Anspruch auf zwei Karten«, erklärt Erik Schlüter, zweiter Vorsitzender. »Aber es werden jetzt mindestens 20 von uns vor Ort sein. Wenn Schalke in Paderborn spielt, dann ist das ein Pflichttermin.«

Und wem drückt man die Daumen, wenn der Lieblingsverein gegen die Elf aus der Heimat spielt? Meier, Schlüter und die anderen Vorstandsmitglieder sind sich einig: »Ganz klar dem S04!« Auch wenn alle die Euphorie für Paderborns zweite Erstligasaison teilen würden: »Wenn es um Punkte geht, dann sind die Sympathien ganz klar verteilt.«

Wenig Hoffnung auf drei Punkte

Hoffnung auf drei Punkte haben die Almebuben vor dem Spiel jedoch kaum. »Das schnelle Offensivspiel der Paderborner wird den Schalkern nicht schmecken«, schätzt Erik Schlüter. Seine Prognose: eine 1:0 Niederlage seiner Lieblingself. Etwas optimistischer sieht Meier die Sache: »Ich hoffe auf ein knappes Unentschieden.« Richtig euphorisch ist nur Tannenhof-Wirt und Almebuben-Getränkewart Jürgen Petrik: »Ich tippe natürlich auf einen Sieg, wenn auch nur auf ein 0:1« Na dann: Glück auf!