Büren (WB/han). Kostüm – dieses Wort hört Norbert Morkes gar nicht gern. Gewandung heißt es korrekt in der Welt der Mittelaltermärkte. Wie es dort zugeht, können Besucher am letzten Septemberwochenende beim Moritzmarkt erleben.

Das Bürener Stadtmarketing nämlich lädt diesmal ein zu einer gemeinsamen Zeitreise, die von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. September, die gesamte Innenstadt und die Almeauen umfasst: Vom Mittelalter geht es über den Barock, die Zeit des Edelherrn und Markt-Namensgebers Moritz von Büren, bis in die Moderne mit Autoscooter und Kirmestreiben.

Erstmals mit an Bord ist die Gruppe »Anno 1195«, die auf Märkten im ganzen Land das mittelalterliche Leben unterschiedlicher Epochen von den Wikingern über die Kreuzritter bis zu den Landsknechten im späten 15. und 16. Jahrhundert mit viel Lieben zum geschichtlich korrekten Detail aufleben lässt. Mit etwa 30 Heerlagern, Handwerken und Ständen für Speisen und Getränke werden Marktmeister Felix Morkes, sein Vater Norbert Morkes und ihre rund 400 Mitstreiter in den Almeauen Station machen. Die Musikgruppen Lunatrix, Pest und Kolera, Absolem und Klang­inferno spielen auf. Gaukler zeigen ihr Können, Übeltäter werden vor Gericht gestellt, und selbstverständlich sind auch immer wieder kleine Ausflüge in die Neuzeit – sprich: zum Kirmestreiben in der Burgstraße und auf dem Marktplatz – geplant.

Unterstützung bekommt »Anno 1195« von »Cohors Burana«. Die historische Gruppe ist aus der traditionsreichen Bürener St.-Sebastians-Bruderschaft entstanden und bereichert das Leben in der Stadt schon seit vielen Jahren mit mittelalterlichen Veranstaltungen, bei denen es stets ganz besonders leckere und zum Großteil historisch verbürgte Gerichte zu essen gibt. So will die »Cohors« auch diesmal wieder zu den Klängen der Musikgruppe »Federschrey« im Garten der Mittelmühle grobe Bratwürste, Haxen, dunkles Bier und dunkles Brot sowie selbstgebrannten Schnaps auftischen – und auch Kaffee. »Das ist zwar historisch nicht korrekt, aber die Leute wollen eben gern Kaffee trinken«, schmunzelt Schäffer Paul Brune.

Den Kuchen zur Kaffeestunde gibt es nicht nur in der Almeaue, sondern am Samstag auch an Bürens längster Kaffeetafel, die der neu gegründete Verein »Bock auf Büren« gemeinsam mit der Frauengemeinschaft deckt. Gesponsert von den heimischen Bäckereien, werden dort 38 Meter Zitronenrolle serviert und für 1 Euro pro Stück verkauft. Der Erlös geht an die KFD und an den Verein »Bock auf Büren«, der zum 825. Stadtjubiläum im kommenden Jahr spannende Angebote auf die Beine stellen möchte.

Am Freitag präsentieren sich auf Einladung der Gruppe die Majestäten der Schützenvereine und -bruderschaften aus dem gesamten Stadtgebiet in vollem Ornat in der oberen Burgstraße und verkaufen Bier für einen guten Zweck. Außerdem wird mit einem Lasergewehr auf einen Schützenvogel geschossen und so der erste Bürener Moritzkönig ermittelt; alle Interessierten können mitmachen. »Damit möchten die Schützen eine neue Tradition begründen«, erläutert Britta Köster vom Verein »Bock auf Büren«.

Das Bürener Stadtmarketing setzt künftig darauf, das bisher fünftägige Marktgeschehen auf das Wochenende zu verdichten. So ist der Freitag, der mit dem Bürener Unternehmertreffen mit den traditionellen Schnippelbohnen im Festzelt zu Ende geht und mit dem Krammarkt (siehe Kasten) beginnt, diesmal ein voller Festtag. Dafür endet der eigentliche Moritzmarkt bereits am Sonntagabend. Am Montag allerdings bleiben noch die Fahrgeschäfte aufgebaut und laden mit vergünstigten Preisen als Ausklang zum Familientag ein.