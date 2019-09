Mit einem Lied sorgten die Grundschüler aus Steinhausen für gute Laune bei der Eröffnung des großen Spielfestes zum Weltkindertag am Freitag in der Bürener Almeaue. Foto: Hagelgans

Büren (WB/han). Mit einem bunten Spielfest bei strahlendem Sonnenschein in der Almeaue haben mehr als 800 Jungen und Mädchen am Freitag in Büren gefeiert.

Jährlich lädt der Kreis Paderborn zum Weltkindertag in eine seiner Kommunen ein. Nach Lichtenau und Salzkotten war diesmal Büren an der Reihe – und zwar an einem ganz besonderen Kindertag: Vor genau 30 Jahr trat die UN-Kinderrechtskonvention in Kraft, in der die zehn elementaren Kinderrechte festgeschrieben sind.

Um sie drehte sich denn mit Malwettbewerb und Quiz auch ein Teil des Spielfestes in der Almeaue. Und schon in den Wochen und Monaten zuvor hatten die Lehrer der Grundschulen im Stadtgebiet mit den Jungen und Mädchen zum Thema gearbeitet. So wissen Bürener Grundschüler nun ganz genau, dass sie ein Recht auf Bildung, auf freie Meinungsäußerung und Gesundheit, auf elterliche Fürsorge, aber natürlich auch auf Spiel und Spaß haben.

Besonders Letzteres kam auch beim Fest zum Weltkindertag nicht zu kurz. Die Organisatoren um Anja Schwamborn, Mitarbeiterin der städtischen Jugendpflege in Büren, hatten mit zwei großen Hüpfburgen und vielen Spielstationen für jede Menge kindgerechter Unterhaltung gesorgt. Zusätzlich gab es für die Großen Informationsstände zu allen Themen, die Familien interessieren. Mit Musik trug die Bigband des benachbarten Mauritius-Gymnasiums zur fröhlichen Stimmung bei. Und auch die Grundschüler aus Steinhausen hatten ein tolles Gute-Laune-Lied vorbereitet.