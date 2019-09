In einer 3D-Ansicht hat das Unternehmen Chefs Culinar während der zweiten Bürgerversammlung in Ahden veranschaulicht, wie das geplante Logistikzentrum am Kleinen Hellweg in der maximalen Ausbaustufe in etwa 10 bis 15 Jahren aussehen soll. Foto: Hanne Hagelgans

Wie berichtet, möchte der Gastronomie-Zulieferer mit Hauptsitz in Weeze am Niederrhein auf einem 20 Hektar großen Grund­stück am Kleinen Hellweg oberhalb von Ahden ein Logistikzentrum errichten. Doch viele Einwohner des Dorfes lehnen das Gebäude, das in seiner maximalen Ausbaustufe 290 mal 240 Meter groß werden soll, ab. Sie befürchten Lärmbelästigung, Verschattung und Verkehrsprobleme.

Um Gegnern des Projektes diese Sorgen zu nehmen, präsentierte Andreas Zeitner, Leiter der Bauabteilung bei Chefs Culinar, den Teilnehmern einer Informationsveranstaltung in der Ahdener Hellweghalle jetzt 3-D-Ansichten. Sie zeigen, wie das geplante Gebäude in der ersten und in der möglicherweise in 10 bis 15 Jahren realisierten maximalen Ausbaustufe von Richtung Ahden aus betrachtet aussehen würde.

Außerdem zeigte er Aufnahmen, die an verschiedenen Punkten im Dorf Ahden simulieren, wie von dort aus betrachtet das Gebäude jeweils in beiden Ausbaustufen wirken würde. Nach diesen Darstellungen war der Bau von vielen Standpunkten aus gar nicht oder nur wenig zu sehen.

Wie Zeitner in der diesmal nicht ganz so voll besetzten Hellweghalle erläuterte, wird das Gebäude mit einer Dachhöhe von 18 Meter und zusätzlich einem bis zu vier Meter hohen Sattel auf einem Gebäudeteil nun doch etwas niedriger als zunächst geplant.

Rund die Hälfte der Dachfläche solle begrünt werden. Außerdem, ergänzte Markus Caspari vom Bürener Planungsbüro Hoffmann und Stakemeier werde ein sechs bis acht Meter breiter Grünstreifen verpflichtend im Bebauungsplan festgeschrieben.

Zwar benötigten die Bäume tatsächlich einige Zeit, bis sie die in der Simulation dargestellte Höhe erreicht hätten, gestand er auf Kritik aus Reihen der Zuhörer ein. Allerdings würden keine kleinen Setzlinge, sondern junge Bäume mit seinem Stammumfang von 16 bis 18 Zentimeter gepflanzt. Auch das sei in einem Pflanzplan klar geregelt.

Mit Blick auf die von Anliegern befürchtete Lärmbelästigung verwiesen die Planer darauf, dass die gesetzlichen Grenzwerte am Tag und in der Nacht mit deutlichem Abstand unterschritten würden. Zudem würden die Fahrer der Lastwagen angewiesen, die piependen Signalgeber beim Zurücksetzen auszuschalten.

Das, versicherte Chefs-Culinar-Geschäftsführer Dr. Christian Moll, sei technisch möglich und rechtlich erlaubt. So beliefere Chefs Culinar beispielsweise häufig in den frühen Morgenstunden Hotels. Auch hier sei es selbstverständlich, die Gäste nicht durch Piepgeräusche beim Rückwärtsfahren zu wecken.

Auf weitere skeptische Nachfragen aus Reihen der Zuhörer entgegnete Moll: »Nein, ich kann nicht garantieren, dass sich die Gesetzeslage in den nächsten 30 Jahren nicht ändert. Und nein, wir werden unseren Spediteuren auch nicht die Kabel durchschneiden.« Das Ausschalten der Rückfahr-Piepser sei im Unternehmen aber gängige Praxis und habe bisher noch nie zu Probleme geführt.

Beleuchtet werde das Gebäude so stark wie es für die Arbeitssicherheit notwendig sei, führte Planer Andreas Zeitner aus. Wo möglich, würden Lampen direkt am Gebäude angebracht, andernfalls würden vier bis sechs Meter hohe Lichtmasten aufgestellt. Deren Licht werde zum Dorf hin abgeschirmt. Geplant sei ein blaues Leuchtschild mit dem Namenszug von Chefs Culinar, angestrahlt werde das Gebäude aber nicht.

Den weiteren Weg des Bauleitplanverfahrens erläuterte Michael Kubat, Mitarbeiter der Bürener Wirtschaftsförderung. Nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung, ist das Bauprojekt im 8. Oktober Thema im Bauausschuss, bevor sich dann am 10. Oktober der Rat noch einmal damit befasst. Wird dann der entsprechende Beschluss gefasst, werden die Pläne in der Zeit vom 21. Oktober bis 25. November noch einmal öffentlich ausgelegt, und auch die Bürger haben noch einmal Gelegenheit zur Stellungnahme.