Fest in der Hand der gewandeten Mittelalterdarsteller unter dem Dach des Veranstalters »Anno Events« war die Almeaue. Die Besucher bummelten an Ständen mit mittelalterlichen Handelswaren entlang, genossen deftige Speisen, die auch die heimische Gruppe »Cohors Burana« servierte, schauten Gauklern, Feuerartisten und kämpfenden Rittern zu und durften auch einen Blick in die Heerlager der zum Teil weit angereisten Gruppen werfen.

Als störend empfanden viele der 400 Aktiven allerdings das Festzelt in unmittelbarer Nachbarschaft. »Das ist einfach ein Fremdkörper«, meint Anno-Events-Chef Norbert Morkes. Besonders in den späten Abendstunden sei die Musik aus dem Zelt so laut gewesen, dass sogar ein Polizeieinsatz nötig geworden sei. Besser, so Morkes, wäre das Zelt auf dem Marktplatz aufgehoben.

Abseits der Almeaue präsentierte sich in der Burgstraße und auf dem Parkplatz des Mauritius-Gymnasiums wie gewohnt die moderne Kirmes mit Kinderkarussell, Autoscooter und weiteren Fahrgeschäften sowie vielen Buden mit Naschereien. Der Marktplatz war fest in der Hand des neu gegründeten Vereins »Bock auf Büren«. Gesponsert von den örtlichen Bäckereien, servierten die Helfer hier am Samstag die mit 38 Metern sicherlich längste Zitronenrolle der Stadtgeschichte.

Und auch ein runder Geburtstag wurde gefeiert: Mit einem Sternmarsch und einem Konzert mit vielen Gastvereinen feierte der Fanfarenzug Prinz Regent Büren sein 60-jähriges Bestehen.