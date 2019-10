Ein 32-jähriger BMW-Fahrer fuhr gegen 6.25 Uhr bei stürmischem Wind und Regenschauern in Richtung Rüthen. In Höhe der Abfahrt Wewelsburg lief plötzlich ein Tier über die Straße. Beim Bremsen geriet der BMW außer Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb an der Böschung mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich selbst aus dem BMW befreien. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Im Regen und bei starken Windböen fuhr eine 18-jährige Opel-Corsa-Fahrerin gegen 12.50 Uhr in Richtung Rüthen. Bei Eickhoff, kurz vor der Kreisgrenze, erfasste eine Windböe das Auto und die junge Fahrerin verlor die Kontrolle. Sie kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto durchquerte eine Hecke und blieb auf dem Dach liegen. Auch in diesem Fall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu und konnte noch aus dem Auto klettern. Der Rettungsdienst nahm die Frau zur Untersuchung mit ins Salzkottener Krankenhaus.