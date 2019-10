Freuen sich auf die Besucher im neuen WV-Service-Punkt in der Buchhandlung Nicolibri an der Kapellenstraße 9 in Büren (von links): Nicole Bettermann, WB-Marketingleiterin Xenia Cronsholl, Birgit Hallem, Christa Rahn und Annemarie Hennemeier. Foto: Oliver Schwabe

Büren (WB). Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT strukturiert in Büren sein Angebot neu. Von diesem Montag an können Leser alles rund um Abo oder Klein­anzeigen in einem neuen ­WV-Servicepunkt erledigen.

Er befindet sich in den Räumen der Buchhandlung Nicolibri an der Kapellenstraße 9/Ecke Burgstraße. Der neue WV-Servicepunkt bietet deutlich ausgeweitete Geschäftszeiten. Von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr können zum Beispiel private Kleinanzeigen, Familienanzeigen, Abobestellungen oder Nachsendungen in den Urlaub aufgegeben werden.

Der WV-Aboservice ist auch unter Telefon 05251/896-111 erreichbar. Ebenso können Veranstaltungstickets online über www.westfalenblatt.de/tickets oder unter Telefon 0521/52996-40. bestellt werden. Bücher können Leser entweder online über www.westfalenblatt.de/buecher bestellen oder in der Geschäftsstelle im Dören-Park in Paderborn, Senefelderstraße 13, kaufen. Dies gilt auch für Veranstaltungskarten.

Einen Ansprechpartner für gewerbliche Anzeigen erreichen die Kunden unter Tel. 05251/896-160. Private Kleinanzeigen können telefonisch unter 0521/5858 aufgegeben werden.