Büren (WB). Zwei Autobahnparkplätze an der A 44 waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel von Dieben. Leidtragende waren zwei Lastwagenfahrer.

Auf dem Parkplatz »Wewelsburg« hatte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer einer Kasseler Spedition am Dienstagabend in Fahrtrichtung Dortmund angehalten und sich schlafen gelegt. Gegen 7.30 Uhr am Mittwoch fuhr er los und stellte fest, dass der vollgetankte Dieseltank leer war. Der Tankdeckel war aufgebrochen worden – etwa 500 Liter Kraftstoff wurden abgepumpt.

Einen Autobahnparkplatz weiter in Richtung Dortmund, auf dem Rastplatz Steinhausen, hatte sich ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Tschechien gegen 21 Uhr in der Schlafkabine seines Fahrzeugs schlafen gelegt. Morgens stellte er um 8 Uhr fest, dass sein Handy und auch sein Portmonee gestohlen worden waren. Der oder die Täter hatten ein Tür-Schloss aufgebrochen und waren unbemerkt in die Fahrerkabine gelangt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise unter Telefon 05251/3060.