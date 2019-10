Büren (WB). Die bekannte Band Boss Hoss tritt 2020 in Büren auf. Die Musiker stehen am Freitag, 3. Juli, beim »BOA Rocks« in den Almeauen auf der Bühne. Karten sind von Montag, 21. Oktober, erhältlich.

Nachdem die beiden amerikanischen Bands The Hooters und Foreigner bereits in den vergangenen beiden Jahren die Almeauen gerockt haben, holt das Stadtmarketing 2020 eine deutsche Band ins Paderborner Land. Die Country-Rocker Boss Hoss haben sich zurückgemeldet gehen noch einmal mit ihrem achten Album »Black Is Beautiful« auf Tour. Alle ihre Alben platzierten sich in den Top 10. Insgesamt bringen sie es bislang auf mehr als zwei Millionen Tonträger.

Präsentiert wird das Konzert unter anderem vom WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Der Vorverkauf startet am Montag, 21. Oktober, um 10 Uhr. Tickets sind zum Preis von 55,75 Euro unter anderem in den Geschäftsstellen dieser Zeitung und im Bürgerbüro der Stadt Büren erhältlich. VIP-Tickets kosten 149,50 Euro (nur unter www.eventim.de und der Ticket-Hotline 01806/570000, 0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz). Weitere Informationen online unter www.boa-rocks.de.