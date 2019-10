Etwa 200 Exponate, wie dieser konservierte menschliche Kopf, sind in der Ausstellung »Echte Körper – Von den Toten lernen« in der Bürener Stadthalle zu sehen. Die Körperschau ist an drei Tagen täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Büren (WB/per). Bis vor wenigen Jahren war der Blick auf tote Körper und das Erforschen der anatomischen Beschaffenheit ausschließlich das Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten. Jetzt können dies auch »Normalsterbliche« in Ausstellungen tun, was nicht selten auf Empörung stößt. Eine solche Körperschau ist in Kürze in Büren zu sehen.

»Echte Körper – Von Toten lernen«, heißt die Ausstellung von Veranstalter Robert Sperlich. Er betont, dass bei der Präsentation der Ganzkörperexponate ganz bewusst auf reißerische, unnatürliche Posen und auf Effekthascherei verzichtet werde. »Die Würde der Toten wird geachtet, indem alle Exponate museal in Glasvitrinen präsentiert werden. Auf eine nachträgliche künstliche rote Einfärbung der Muskeln wurde verzichtet. Optisch gleichen die Exponate den Körperspendern auf den Seziertischen der Universitäten die angehenden Mediziner zum Studium der Anatomie dienen«, heißt es in einer Pressemitteilung, mit der die Schau beworben wird.

Leihgabe aus den USA

Die gezeigten plastinierten Exponate seien eine Leihgabe der Firma Corcoran Laboratories, Michigan (USA) – dem führenden amerikanischen Hersteller medizinischer Präparate für medizinische Fakultäten. Die amerikanischen Körperspender hätten zu Lebzeiten darüber verfügt, dass ihr Körper nach dem Ableben der Ausbildung von Medizinern sowie der Aufklärung von Laien zur Verfügung stehen soll. Nach dem Ende der Ausstellung würden die Exponate zurückgegeben.

»Von den Toten lernen« habe sich nach Angaben des Veranstalters zur Aufgabe gemacht, anatomisches Wissen an interessierte Besucher – insbesondere an Schulklassen – zu vermitteln. »Aber auch für Mediziner, Pflegekräfte und andere ist unsere Ausstellung sehr zu empfehlen«, macht Robert Sperlich Werbung in eigener Sache. Insgesamt umfasst die Ausstellung etwa 200 Ausstellungsstücke.

Täglich von 11 bis 18 Uhr

Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers sollen neben den Exponaten der Wissensvermittlung diesen. Themenschwerpunkte sind Skelett, Bewegungsapparat, Gehirn und Nervensystem, Herz und Blutkreislauf, Nieren und Harnwege, Verdauungssystem, Sinnesorgane, Atemwege und Lunge. Darüber hinaus wird Besuchern Gelegenheit geboten, sich mit den Themen Organspende, Krebs, Aids, Alkohol und Nikotin auseinander zu setzen.

Einer der Pioniere der Präsentation toter menschlicher Körper war der Mediziner und Anatom Gunther von Hagens. Er sorgte 1996 mit seiner Schau »Körperwelten«, in der erstmals plastinierte Menschen in der Öffentlichkeit gezeigt wurden, für heftige Kon­troversen. Hauptkritikpunkt war seinerzeit, dass die Toten in zum Teil entwürdigenden Positionen gezeigt würden. Auch heute noch erzeugen Ausstellungen, wie etwa »Echte Körper – von den Toten lernen«, für Widerspruch und stoßen auf Ablehnung.

In Büren wird die Ausstellung von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. November, in der Stadthalle an der Fürstenberger Straße 1a gezeigt. Geöffnet ist täglich von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 15 Euro, Schüler Studenten und Auszubildende 10 Euro und Kinder bis 6 Jahren 4 Euro Eintritt.

KOmmnetar von Per Lütje

Einen echten Aufreger oder gar einen Skandal, wie einst die Schau »Körperwelten« des umstrittenen Mediziners Gunther von Hagens, erzeugt die Zur-Schau-Stellung konservierter Körper heute nicht mehr. In Zeiten, wo jeder alles im Internet sehen kann, wenn er nur entsprechend sucht, können solche Bilder nicht mehr schockieren. Und doch haftet derartigen Ausstellungen das Geschmäckle an, die Sensationsgier des Menschen zu befriedigen – auch wenn der Veranstalter betont, gerade dieses nicht zu tun. Doch auch wenn er im Gegensatz zu von Hagens keine kopulierenden Menschen oder auf einem Pferd reitende tote Körper zeigt, bleibt es doch dabei, dass echte Menschen in unnatürlicher Weise – zum Teil in ihre Einzelteile zerlegt – gezeigt werden. Was das Schülern über Lehrbücher hin­aus an Erkenntnis bringen soll – und nicht jeder Schüler wird später Medizin studieren – sei dahingestellt. Letztlich ist es aber so, dass jeder mit sich selbst ausmachen muss, ob er diese Ausstellung besuchen möchte oder eben nicht.