Büren (WB). Ein Mann aus Afghanistan hat am Dienstagabend in der Abschiebehaftanstalt Büren (Kreis Paderborn) Feuer gelegt. In seinem Haftraum zündete er nach Angaben der Bezirksregierung Detmold ein loses Bettlaken an. Mitarbeiter der Einrichtung löschten den Brand schnell. Der Untergebrachte erlitt leichte Verletzungen.