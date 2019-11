Dieser Raufußkauz hatte sich vor wenigen Tagen in eine Halle der Firma Bremer verirrt, wurde eingefangen, gepflegt und jetzt im Ringelsteiner Wald wieder in die Freiheit entlassen.

Büren (W B ). Nur viermal in 40 Jahren hat Wilfried Limpinsel den seltenen Raufußkauz in seiner Wildtierstation in Marsberg-Essentho zur Pflege gehabt. Das letzte Tier fing er vor wenigen Tagen in einem Turm der Firma Bremer in Paderborn, wo aufmerksame Mitarbeiter den verirrten Raufußkauz beobachtet hatten und den Vogelspezialisten informierten. Der kam und kümmerte sich um den Kauz. Nach ein paar Tagen stand fest, dass der Raufußkauz keine Verletzungen oder Krankheiten hatte.