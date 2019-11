Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Marianne Witt-Stuhr vom Stadtmarketing und Konzertveranstalter Gisberg Kemmerling freuen sich auf das Konzert von The Boss Hoss am Freitag, 3. Juli, in Büren. Ermöglicht wird die Veranstaltung im Rahmen der BOA-Reihe durch zahlreiche Bürener Unternehmer, die das Konzert als Sponsoren unterstützen. Foto: Jörn Hannemann

Von Hanne Hagelgans

Büren (WB). Cowboyhüte sind in diesen Tagen schwer in Mode in Büren. Kein Wunder: Schließlich freuen sich bereits viele auf das Konzert von The Boss Hoss am Freitag, 3. Juli.