Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg ließ die Wewelsburg von 1603 bis 1609 in ihrer charakteristischen dreieckigen Form als Renaissanceschloss erbauen. In den Jahren 1933 bis 1945 geriet das Schloss in den Fokus von Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, der die Anlage zu einer zentralen Versammlungsstätte für die SS ausbauen wollte. Die SS ließ in den 30er Jahren größere Teile des Putzes abschlagen, um das Gebäude trutziger und burgähnlicher wirken zu lassen. Durch Sprengungen zum Kriegsende entstanden tiefe Risse im Mauerwerk.

Bei den Untersuchungen der beiden Südtürme stellte sich heraus, dass besonders in den oberen Regionen des Südwestturms noch großflächige historische Putzflächen vorhanden waren. Bei der Sanierung des Südwestturms war darauf geachtet worden, den wertvollen Originalverputz aus dem 17. Jahrhundert so gut wie möglich zu erhalten. Bei diesen Arbeiten war auch der Originalputz am zweiten Turm entdeckt worden. In Absprache mit den Denkmalpflegern und Restauratoren des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe fiel die Entscheidung, den Originalputz bei der im April 2019 begonnenen Fassadensanierung des Südostturms zu erhalten. Kleinere Flächen sind überputzt, große, zusammenhängende Putzflächen konservatorisch ertüchtigt und in den neuen Putz integriert worden. Diese sind deutlich erkennbar. Zum Teil sind sie mit jenem dunklen Tarnanstrichüberzogen, den Heinrich Himmler anbringen ließ, um die Burg vor feindlichen Fliegern zu verbergen. »Das erklärt das fleckige Gesamtbild des Südostturms«, erläutert Museumsleiterin Kirsten John-Stucke.

Im Zuge der Fassadensanierung sind auch Teile der Fenstereinfassungen überarbeitet worden.