Eine Rundreise führte zu den EFRE-Projekten am Sintfeld-Höhenweg. Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow, stellvertretender Landrat Hans-Bernd Janzen, Ratsherr Norbert Münster, Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl, Daniel Watts vom Bauamt Bad Wünnenberg und Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther besuchten auch die Nasch-Oase am Spankenhof. Foto: Hans Büttner

Von Hans Büttner

Der 144 Kilometer lange Rundweg verbindet die Städte Büren, Bad Wünnenberg und Lichtenau. Um den beliebten Weg optimal touristisch nutzen zu können, haben die drei Kommunen und der Kreis Paderborn ihn unter dem Stichwort »Inklusion« ausgebaut und verbessert.

So sind beispielsweise neue Informationstafeln an den Erlebnisstationen nun auch für Besucher im Rollstuhl zugänglich. Normalerweise sind Tafeln für sie zu hoch aufgehängt und zu klein. Mit dem Rollstuhl kann man sich dem Schild nicht genug nähern, um es auch lesen zu können. Die neuen Tafeln am Sintfeld-Höhenweg sind unterfahrbar.

Außerdem wurden Wege geebnet und leichter benutzbar gemacht. Denn auch ältere Menschen, so genannte »Best Ager«, und Familien mit kleinen Kindern sind wichtige Zielgruppen und profitieren von barrierefreien Zugängen zu Ausflugzielen, wenn sie auf Gehhilfen oder Kinderwagen angewiesen sind.

Ein Bronzemodell der Wewelsburg bietet Sehbehinderten eine gute Möglichkeit zur Information. Museumsleiterin Kirsten John-Stucke, Burkhard Schwuchow, Sarah Stephan von der Bezirksregierung und Hans-Bernd Janzen betrachten es. Foto: Hans Büttner Ein Bronzemodell der Wewelsburg bietet Sehbehinderten eine gute Möglichkeit zur Information. Museumsleiterin Kirsten John-Stucke, Burkhard Schwuchow, Sarah Stephan von der Bezirksregierung und Hans-Bernd Janzen betrachten es. Foto: Hans Büttner

Das Projekt mit dem Titel »Natur und Kultur« sei ein gutes Beispiel für eine funktionierende interkommunale Gemeinschaft der Städte im Südkreis, freute sich Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow anlässlich einer Rundreise mit seinen Amtskollegen auf dem Sintfeld-Höhenweg zur Eröffnung der neuen Stationen.

»Sie haben Menschen mit Behinderungen die Angst genommen die sie oftmals haben, wenn sie Sehenwürdigkeiten besuchen«, lobte Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl. Oft seien es nur Kleinigkeiten, wie etwa der Umbau einer Stufe zu einer Schräge, die Menschen mit Behinderungen helfen könnten. Daher solle der Sintfeld-Höhenweg auch ein Vorzeigeprojekt für alle Kommunen im Land sein, empfahl die Regierungspräsidentin.

Die Gesamtausgaben betrugen 1,11 Millionen Euro. 80 Prozent (894.104 Euro) flossen als Zuwendung aus dem EFRE-Programm, das EU, Bund und Land gemeinsam aufgelegt haben. Die restlichen Kosten übernahmen die Kommunen.

In Bad Wünnenberg gibt es nun eine barrierefreie Toilette im Spankenhof. Zudem ist der Weg zum Kurpark nun gut befahrbar, und alle Plattformen sind ebenerdig zugänglich. Außerdem gibt es ein barrierefreies WC im Aatalhaus, die Wege wurden asphaltiert und sind zum Wildgehege nur leicht ansteigend. Für Rollstuhlfahrer ist auch der neue, sieben Kilometer lange Wanderweg in Haaren geeignet.

In Büren wurden am Neuen Weg zwei Parkplätze barrierefrei gestaltet. Es gibt außerdem einen festen Schotterweg in den Almeauen und ein barrierefreies WC am Spielplatz. Auch die Wege an der Burgruine Ringelstein wurden barrierefrei gestaltet, und bei Führungen steht ein WC bereit.

In Kleinenberg hat die Stadt Lichtenau Wege am Parkplatz bei der Hauptstraße zugänglicher gestaltet und auch eine barrierefreie WC-Anlage erstellt. In Henglarn wurden die Wege zum Paddelteich rollstuhlgerecht verbessert.