Der Stadtrat beschäftigt sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 28. November, (18.30 Uhr im Bürgersaal) mit dem Thema. Zurzeit steht das Kunstwerk, das von dem in Polen sehr bekannten Künstlerpaar Robert Peplinski und Elisabeth Szczodrowska-Peplinska aus Danzig angefertigt worden ist, in der oberen Burgstraße auf einem Platz in der Nähe des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses.

Die Anschaffung und Aufstellung der Bronzeplastik wurde 1991 durch eine Initiative engagierter Bürener Bürger möglich, die auch für die Finanzierung spendeten.

Ursprünglich stand das Kunstwerk auf dem Marktplatz vor der Sparkasse. Die Umgestaltung des Marktplatzes – am ehemaligen Standort befindet sich heute ein Unterstand für Busfahrgäste – machte einen Umzug des Kunstwerks notwendig. 2005 beschloss der Rat, die Skulptur abzubauen und einen neuen Standort außerhalb des Marktplatzes zu finden.

Diese Entscheidung stieß schon damals auf Kritik. Vor allem die Bürger, die für die Anschaffung gespendet hatten, wehrten sich dagegen. Eine Interessengemeinschaft gründete sich, konnte sich jedoch gegen die Ratsmehrheit nicht durchsetzen. Im Juni 2006 zog das Kunstwerk an seinen jetzigen Standort in der oberen Burgstraße um.

Das möchte der Heimatverein nun 13 Jahre später wieder rückgängig machen. Er schlägt vor, die »Begegnungen« wieder auf dem Marktkplatz aufzustellen, und zwar vor der Überdachung der öffentlichen Toilette an der Burgstraße und neben dem Wasserlauf. Geschehen soll das nach dem Wunsch des Vereins im kommenden Jahr, passen zum 825-jährigen Bürener Stadtjubiläum.

Der gegenwärtige Standort, argumentiert der Heimatverein um Vorsitzenden Reinhold von Rüden, sei zu abgelegen. Das Kunstwerk bekomme dort nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit und Wertschätzung.

»Dieser Mangel wird seit der Errichtung des Kunstwerks an diesem Ort immer wieder bedauert«, so der Heimatverein. Nur auf dem Markt, in der Mitte der Stadt, könne es von möglichst vielen Menschen bewusst wahrgenommen werden.

Ohnehin könne eine optische und erlebnismäßige Aufwertung dem Marktplatz als Ort der Begegnung nur gut tun. Die von Bürgern aufgestellte Sitzgruppe mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen, die vor allem bei schönem Wetter gerne genutzt werde, zeige ja, dass »die Bürger sich wieder einen Teil des Marktplatzes für ihr Erleben zurückholen möchten«, heißt es im Antrag des Heimatvereins.

Ein Kunstwerk mit dem Titel »Begegnungen« sei gerade auf dem Marktplatz, der ja auch ein Ort der Begegnung sei, sinnvoll positioniert.

Überdies sei der Marktplatz auch ein Ort, an dem bürgerschaftliches Engagement sichtbar werde, wie beispielsweise auch die von Bürgern initiierte Sitzgruppe zeige. Diese Funktion würde auch das Kunstwerk auf dem Marktplatz zum Ausdrück bringen, auf dem die Initiatoren und finanziellen Förderer für jeden sichtbar eingraviert sind.

Sollte das Kunstwerk auf den Markt umziehen, gibt der Heimatverein zu bedenken, ergäben sich am bisherigen Standort am alten Feuerwehrhaus neue Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Dabei sei besonders an eine Erweiterung des benachbarten Josefs-Kindergartens zu denken.