Der Verein »Bock auf Büren« organisiert das kleine aber feine Fest von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, wieder rund um die Pfarrkirche St. Nikolaus und im Binnenhof des Rathauses. Auch ein Festzug mit dem Nikolaus ist wieder geplant.

»Das besondere Flair an der Kirche und im Rathausinnenhof hat sich längst bewährt«, weiß Dieter Vahle vom Nikolausteam, der sich auch in diesem Jahr mit Klaus Albracht um die Standorganisation kümmert. So bietet der Gästerundgang mit Überraschungen am Freitag ab 19 Uhr den perfekten Start in den Nikolausmarkt. »Ein Bummel lohnt sich«, verspricht Britta Köster vom Verein »Bock auf Büren«.

In den weißen Pagodenzelten gibt es Kleidung, Holzwaren, handgemachte Kunst aus Glas, Steinen, Wolle und Holz, Honig, Schmuck und vieles mehr. Wer Weihnachtsdeko oder Geschenke sucht, wird sicher fündig. Und auch einen Weihnachtsbaum fürs heimische Wohnzimmer können die Besucher einkaufen.

Klar, dass auch für leckeres Essen und heiße Getränke gesorgt ist. Neben Glühwein und Eierpunsch gibt es auch wieder die beliebte Feuerzangenbowle der DLRG Büren. Auch Appetit macht der Gang über den Nikolausmarkt: Wildgerichte vom Bürener Hegering, Hefeteigtaschen der Landesmannschaft der Deutschen aus Russland, Reibeplätzchen, Pizza, Würstchen, Schnittchen und Crêpes werden aufgetischt.

Die weihnachtliche Stimmung untermalt David Haupt mit seinem Lichtdesign an Bäumen, Zelten und Gebäuden. Und am Samstag ab 18 Uhr sorgt eine Liveband bei der Winterparty im Rathausinnenhof für Stimmung.

Der Nikolausmarkt wird vor allem ehrenamtlich von engagierten Bürenern organisiert. Wichtiger Partner ist die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus, die nicht nur das Gelände unterhalb der Pfarrkirche zur Verfügung stellt, sondern das Marktgeschehen mit besinnlichen Angeboten bereichert.

So laden schon zum fünften Mal junge Leute aus der Pfarrgemeinde St. Nikolaus am Samstag, 7. Dezember, zur Aktion »Nightfever« ein. Von 18 bis 21 Uhr haben alle Interessierten Gelegenheit, in der Kirche eine besinnliche Auszeit bei Gesang, Musik und Gesprächen zu nehmen.

Die Kirche wird dabei durch viele Kerzen und dezente Beleuchtung in eine besondere Atmosphäre getaucht und lädt so ein, zur Ruhe zu finden. Auftakt ist mit einem Gottesdienst um 17 Uhr.

Verschiedene Musikgruppen werden dazu beitragen, dass die Kirche als ein besonderer Ort wahrgenommen werden kann. Am gesamten Wochenende steht der »Wünscheweg« wieder in der Kirche und lädt dazu ein, Gedanken und Wünsche auf Karten niederzuschreiben und am Netz des Weges zu platzieren.

Auf den Besuch des Nikolaus freuen sich besonders die Kinder. Am Sonntag um 16 Uhr wird der Nikolaus – passendes Wetter vorausgesetzt – zu Pferd in Höhe des Marktplatzes in der Burgstraße erscheinen, um mit den Kindern eine kleine Runde durch Büren zu gehen.

Zurück an der St.-Nikolaus-Kirche erhalten die Kinder einen leckeren »Nikolomäus«: Die Hefegebäckmännchen gibt es so nur in Büren. Begleitet wird der Umzug von der Weiner Kapelle. Gemeinsam mit dem Kirchenchor findet am Sonntag gegen 17 Uhr ein offenes Singen vor der Pfarrkirche statt.

Ein riesiger Nikolausstiefel, gebaut von Klaus Albracht und David Haupt, wird bereits ab Samstag, 23. November, im Bürener Marktkauf aufgestellt. Besucher dürfen ihn bis Donnerstag, 5. Dezember, mit Geschenken für Kinder füllen. Die Geschenke sollten in einen Schuhkarton eingepackt werden, denn sie werden zur Verteilung an Bedürftige an gemeinnützige Organisationen weitergegeben.