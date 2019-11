Knapp 30 Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister machen von Beginn an mit, weitere werden sicherlich noch hinzu kommen, erwarten die Initiatoren vom Verein »Bock auf Büren«, die das Projekt mit Unterstützung der Bürener Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings aus der Taufe gehoben haben.

Das Prinzip ist einfach und funktioniert ähnlich wie bereits bestehende Bonus-Systeme – mit dem Unterschied, dass alle teilnehmenden Geschäfte in Büren ansässig sind und die Kaufkraft so in der Stadt gehalten wird. Bei jedem Einkauf werden Bonuspunkte gewährt, die dann bei allen teilnehmenden Geschäften wieder eingelöst und verrechnet werden können.

Wer sich beispielsweise eine neue Winterjacke im einen Geschäft kauft, bekommt anschließend im anderen Geschäft den Blumenstrauß oder den Wocheneinkauf billiger. Zudem gibt es für Inhaber der Bonuscard, die das Format einer normalen Scheckkarte hat, bei vielen Teilnehmergeschäften attraktive Vergünstigungen und Rabatte.

Vom Nikolaustag, Freitag, 6. Dezember, an ist die Karte in allen teilnehmenden Geschäften gegen eine Schutzgebühr von 3 Euro erhältlich. Außerdem gibt es sie in der eigens geschaffenen Servicestelle in der Detmarstraße 15.

Mit der Karte bekommen die Kunden einen Startcode, mit der sie die Karte ganz einfach im Internet unter www.bueren.meinbonus.cash.de aktivieren können. Wer keinen Zugang zum Internet hat oder dabei Hilfe wünscht, wendet sich ebenfalls an die Servicestelle.

Pünktlich zu den Weihnachtseinkäufen und zum Nikolausmarkt-Wochenende, zu dem in Büren bekanntlich auch ein verkaufsoffener Sonntag gehört, kann dann das Punktesammeln beginnen.

»Damit bleibt die Kaufkraft in unserer Stadt und die Bürgerinnen und Bürger werden für ihr lokales Engagement belohnt« meint Michael Kubat von der Bürener Wirtschaftsförderung. Bei jedem Einkauf in einem der Partnerunternehmen sollte die Karte vorgelegt werden, damit die Bonuspunkte, die dann bei allen Teilnehmern wieder eingelöst werden können, gutgeschrieben werden.

»Dazu muss die Karte beim Bezahlvorgang nur unter ein spezielles Lesegeräte gehalten werden«, erläutert Michael Knebel. Er begleitet die Einführung des Kartensystems in Büren, das kürzlich auch in Delbrück und Rheda-Wiedenbrück installiert worden ist.

Initiator ist der Bürener Unternehmer Martin Stich. In vielen Gesprächen hat er Geschäftsleute aus dem Bürener Stadtgebiet von den Vorteilen eine elektronischen Kundenkarte überzeugt.

Stich ist auch Vorsitzender des Vereins »Bock auf Büren«, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Interessen der Unternehmern, Ladenbetreiber, Immobilieneigentümer, der Stadtverwaltung und selbstverständlich der Bürger im Sinne aller aufzunehmen und ergebnisorientiert zügig voran zu bringen.

Die Bürener Bonuscard soll nun ein weiterer Schritt in diese Richtung sein.

Diese Geschäfte machen mit

Bislang haben sich knapp 30 Geschäfte und Unternehmen entschieden, ihren Kunden künftig die Bürener Bonus-Card anzubieten. Weitere – aus der Kernstadt und den Ortsteilen – sollen noch hinzukommen.

Zum Start mit dabei sind: Marjas Stoffstern, Elektro Meier, Mann & Mode, Herrenhaus Mann & Mode, Wördehoff, Modehaus Roolf, Fotostudio Fercon, Lenningers Leckerbissen, Café Stilbruch, Kami Boutique, Flash, Xtrasport Büren, Driver Center, Alme Apotheke, Restaurant Zur Schanze, Heindörfer & Kollegen Getränke, KFZ Service Ralf Feldmann, Essbar, Hotel Kretzer, Hotel Ackfeld, Apotheke zur Residenz, Café Gottes grüner Garten, Westfalen Apotheke, Fliesen Store, Lammers Gärtnerei, Caspari Küchen und Marktkauf Hesse.

Kommentar

Der stationäre Einzelhandel hat es nicht leicht in diesen Zeiten. Mit ein paar Mausklicks ist so ziemlich alles auch im Internet zu bestellen. Die Folgen sind mittlerweile in vielen Innenstädten zu besichtigen und machen auch vor Büren nicht Halt.

Um sich dem Trend entgegen zu stellen, tun die örtlichen Geschäftsleute gut daran, sich auf ihre gemeinsamen Interessen zu besinnen und an einem Strang zu ziehen. Die Bonuscard ist sicherlich ein sinnvolles Werkzeug, um die Kunden in die Läden zu holen.

Und genau dort sollten die Händler dann zeigen, dass sie etwas bieten können, was das Internet niemals bieten wird: Service mit Persönlichkeit und Erlebnisfaktor.

Hanne Hagelgans