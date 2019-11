Büren (WB). Die neue Dienststelle ist bezugsfertig. Nach Abschluss des ersten Bauabschnittes zieht die Polizeiwache Südkreis an diesem Samstag, 23. November, in ihre neuen Räume im Gebäude des alten Kreishauses in der Königstraße 16 in Büren ein. Der Wachbetrieb ist deshalb nur eingeschränkt möglich, aber die Streifenteams sind im Dienst. Das teilte die Polizei am Freitagmittag mit.