Büren (WB). Unterm Strich steht ein deutlich gestiegenes Defizit von 2,1 Millionen Euro: Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow (CDU) hat am Donnerstag gemeinsam mit Kämmerer Jens Meschede den Haushalt für 2020 in den Stadtrat eingebracht. Vor allem die um 1,72 Millionen Euro gestiegene Kreisumlage drücke den Bürener Etat ins Minus.

2019 betrug das Minus 1,25 Millionen Euro. Im Entwurf für 2020 stehen Erträgen von fast 47 Millionen Aufwendungen von knapp 49 Millionen Euro gegenüber. Die Kreisumlage erhöht sich von 16,04 Millionen für 2019 auf 17,76 Millionen Euro für 2020. Das entspricht einer Steigerung von 10,75 Prozent. »1,72 Millionen Euro Mehrausgaben für die Kreisumlage können wir ohne schmerzhafte Einschnitte nicht ausgleichen«, sagt Bürgermeister Schwuchow. Die Millionen, die aus Bürens Haushalt als Umlage an den Kreis fließen, fehlten vor Ort bei den Bürgern. Das Loch könne kaum durch Einsparungen gestopft werden. Bleibe es bei der geplanten Anhebung, fließe 2020 jeder dritte Euro aus Büren an den Kreis, sagt Kämmerer Jens Meschede.

Allgemeine Rücklage muss erneut angezapft werden

Die Finanzsituation der Stadt bleibt somit angespannt. Erneut muss die Allgemeine Rücklage angezapft werden. Die sogenannte Ausgleichrücklage ist bereits seit 2018 aufgebraucht. Sollte die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als fünf Prozent beansprucht werden, schreibt die NRW-Gemeindeordnung ein Haushaltssicherungskonzept vor. Bislang ist das in der Finanzplanung aber nur für 2022 der Fall. Haushaltssicherung bedeutete, dass der Bürener Etat durch den Kreis genehmigt werden müsste und die Stadt an Autonomie verlöre. Schwuchow: »Durch die erhöhte Kreisumlage war schnell klar, dass deutliche Einsparungen erforderlich sind, um eine drohende Haushaltssicherung zu vermeiden. Daraufhin wurde jede Aufwandsposition geprüft und oft bis an die Schmerzgrenze gekürzt.« Die Haushalts­sicherung sei dadurch gerade noch abgewendet worden.

Leicht sinken werden wohl die Gewerbesteuereinnahmen. Kämmerer Meschede plant mit 9,57 Millionen Euro. Für 2020 werden die Gewerbesteuereinnahmen auf 9,96 Millionen Euro kalkuliert. Die Stadt werde weiterhin versuchen, neue Gewerbeflächen zu ent­wickeln und weitere Unternehmen in ­Büren anzusiedeln.

Gebühren sollen unverändert bleiben

Der Etat-Entwurf enthält auch positive Nachrichten: Die Hebesätze der Grundsteuer A und B können aufgrund geringerer Winterdienstkosten jeweils um vier Prozentpunkte gesenkt werden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibe konstant bei 418 Prozent. Die Gebühren für Abfall, Friedhöfe und Straßenreinigung sollen ebenfalls unverändert bleiben. Gleiches gelte für die Wasser- und Abwassergebühren.

Büren müsse aber in die Zukunft investieren und die Stadt insbesondere als Wohnort, Schulstadt und Gewerbestandort weiterentwickeln, betont der Bürgermeister: »Unser Haushaltsplan zeigt, dass wir umsichtig planen und gleichzeitig unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt mit Leben gefüllt und konsequent umgesetzt wird. Die Schwerpunkte bei den Investitionen sollen bei den Themen ›Attraktives Wohnen und Leben‹, ›Starker Wirtschaftsstandort‹, ›Bildung‹ und ›Mobilität‹ liegen. Etwa 17 Millionen Euro sollen in Infrastruktur, Brandschutz, Bildung und Schulen sowie Grundstücksankäufe fließen.

5,7 Millionen Euro sollen in die Schulstandorte fließen

Insgesamt will die Stadt Büren etwa 5,7 Millionen Euro für alle Schulstandorte aufwenden – zum einen für bauliche Erhaltungsmaßnahmen, zum anderen für Investitionen in Gebäude wie den Ausbau der Oberstufe an der Gesamtschule. Weiterhin will die Stadt etwa 4,4 Millionen Euro in den Neubau von Bushaltestellen und verkehrliche Erschließungsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie 1,1 Millionen Euro in den Brandschutz und 2,5 Millionen Euro in den Breitbandausbau investieren. Zudem sind 3,7 Millionen Euro für den Ankauf von Grundstücken vorgesehen.

Schwuchow: »Das Ziel der Verwaltung bleibt es, nicht in die Haushaltssicherung zu rutschen und die Handlungsfähigkeit zu behalten. Die Herausforderung und der Anspruch in den Kommunen und damit auch in Büren bleibt: Trotz leerer Kassen gute Projekte auf die Beine stellen.«