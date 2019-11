2,63 Millionen Euro haben Stadt und Kreis in die Ortsdurchfahrt Steinhausen investiert, wobei der Kostenanteil der Stadt 380.000 Euro beträgt. Die Kreisstraße 19 (Bürener beziehungsweise Geseker Straße) wurde von 7,50 auf 5,50 Meter verengt: Auf einer schmaleren Straße senken Autofahrer das Tempo und fahren vorsichtiger. Auch wurden die Busbuchten aufgegeben, sodass die Verkehrsteilnehmer hinter dem haltenden Bus warten müssen. Damit erhöhe sich die Sicherheit für die aussteigenden Fahrgäste.

Wasserleitungen und Regenwasserkanäle werden erneuert

Zusätzlich wurde die Einmündung der Eringfelder Straße (K 50) in die Bürener beziehungsweise Geseker Straße (K 19) zurück- oder enger gebaut. Auch diese Maßnahme führe zu mehr Sicherheit, da abbiegende Autofahrer an der Kreuzung langsamer fahren oder anhalten müssen. Der durch die Verengung gewonnene zwei Meter breite Steifen wurde begrünt und mit 120 Bäumen (Säulenbuchen, Säulenahorn, Zierkirche und Säulenamberbäume) bepflanzt.

Die Stadt Büren nutzte die Sanierungsarbeiten des Kreises, um punktuell Wasserleitungen und Regenwasserkanäle zu erneuern. Leerrohre für Glaserfaserleitungen wurden verlegt. »Hier wurde vorausschauend der Grundstein für die Versorgung mit schnellem Internet gelegt«, so Bürgermeister Schwuchow. Dass die Baumaßnahme länger gedauert hat, lag an dem felsigen Untergrund und an Schwierigkeiten bei der Verlegung der Versorgungsleitungen. »Diese mit Abstand größte Baumaßnahme bringt einen großen Gewinn für Büren und seine Bürger, und als zuständiger Kreisfachausschuss haben wir die Arbeiten in guter, interfraktioneller Zusammenarbeit stets intensiv begleitet«, sagt Christoph Schön, Vorsitzender des Ausschusses Wirtschaft, Bau und Verkehr des Kreises Paderborn.

Die Sanierungsarbeiten hatten im März 2018 begonnen.