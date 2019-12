Von Hans Büttner

Büren (WB). Ohne Zweifel: Mit ihrer Entscheidung den Nikolausmarkt vom Marktplatz auf die Flächen an der Sankt-Nikolaus-Pfarrkirche und den Innenhof des Rathauses zu verlegen, ist dem Bürener Organisationsteam ein echter Treffer gelungen. Beschaulichkeit und Gemütlichkeit kommt der Markt nun daher und ist in dieser Form eine echte Bereicherung für Büren.

Foto: Hans Büttner

Allerdings spielt, wie bei jeder Open-Air Veranstaltung auch, das Wetter eine große Rolle. Zwar hatte man vorsorglich eine ganze Reihe von Zelten aufgebaut, doch das ungemütliche Wetter mit leichtem Nieselregen hielt vor allem am Sonntag doch den einen oder anderen Besucher von einem Bummel durch die Stadt ab, in der auch die Geschäfte ihre Türen geöffnet hatten. Erst am späteren Nachmittag, als der Nikolaus hoch zu Ross durch die Stadt ritt und die Kinder ihn bei seinem Umzug begleiteten, wurde es voller.

Dabei war der Start am Freitag so ganz nach den Vorstellungen des Organisationsteams verlaufen. Die weihnachtliche Beleuchtung an den Häusern und den Straßen der Innenstadt bildete mit den Lichtern des Marktes ein stimmungsvolles Bild und auch das Wetter schien Gefallen an der Szenerie zu finden.

Besinnliche Aktion in der Kirche

Licht stand auch am Samstagabend mit im Mittelpunkt des Geschehens. Junge Mitglieder der Pfarrgemeinde Sankt Nikolaus hatten zur Aktion „Nightfever“ eingeladen. Mit der Aktion boten sie den Gotteshausbesuchern Gelegenheit, sich in der Kirche eine besinnliche Auszeit mit Gesang, Musik und Gesprächen zu nehmen. Dabei sorgten viele Kerzen und eine dezente Beleuchtung in der Kirche für eine ganz besonders gemütliche Atmosphäre.

Wer es dagegen lieber etwas fetziger haben wollte, auch der fand dazu Gelegenheit. Der Innenhof des Rathauses erwies sich als bestens geeignet für eine Stimmungsvolle Winterparty mit Livemusik.

Der Nikolausmarkt wird vor allem ehrenamtliche von engagierten Bürgern organisiert. Wichtiger Partner ist die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus, die nicht nur das Gelände zur Verfügung stellt, sondern das Marktgeschehen mit besinnlichen Angeboten bereichert.