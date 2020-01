Mitgemacht haben nicht nur Schüler und Lehrer, sondern auch Handy-Spender außerhalb der Schulgemeinschaft. Eine ganze Schulwoche lang konnten die Handys in einer von den Schülern aufgestellte Sammelbox abgegeben werden. Schülern der Klasse 9b hatten die Sammelaktion organisiert. Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe in den Handys, wie Silber oder auch Aluminium, noch zu verwerten. Die Handys werden recycelt und die darin enthaltenen Rohstoffe aufbereitet.

Gegen Gewalt im Kongo

Ein Teilerlös fließt über die Hilfsaktion Missio als Spende in Hilfsprojekte im Kongo. In der Demokratischen Republik Kongo sind aktuell mehr als drei Millionen Menschen auf der Flucht vor bewaffneten Rebellen. Vor allem im Osten des Landes geht es dabei um den Zugang zu natürlich vorkommenden Mineralien, die für die Herstellung von Handys benötigt werden. Einmal im Jahr setzt Missio mit der „Woche der Goldhandys“ einen besonderen Akzent, um möglichst viele Menschen zum Spenden und Mitmachen zu motivieren. Zeitgleich findet auch der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ statt. Er ruft ins Bewusstsein, dass sexuelle Gewalt im Kongo als Kriegswaffe von Rebellen eingesetzt wird. Die Opfer erhalten seelsorgerische Betreuung in den von Missio unterstützten Traumazentren.