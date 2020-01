Von Dietmar Kemper

Müller reagierte damit auf das höchst umstrittene „Umweltsau“-Video des WDR und betonte, seine Mutter habe das Weihnachtspapier wiederverwendet, die Milch lose in Kannen gekauft, Blumen für den Friedhof auf der Fensterbank gezogen, sie sei zu Fuß gegangen oder mit dem Rad gefahren und habe Tomaten, Gemüse und Kartoffeln im Garten selbst angebaut. Das Auto hätten seine Eltern fast ausschließlich für Fahrten zur Arbeit oder zu Verwandten benutzt.

„Kreis Paderborn praktisch schuldenfrei“

Beim traditionellen Neujahrsempfang im Burgsaal der Wewelsburg blickte Müller am Freitagabend vor 190 Vertretern von Politik, Wirtschaft, Militär, Kultur, Polizei und Feuerwehr natürlich auch über seine eigene Familie hinaus. Den Kreis Paderborn sieht er auf einem hervorragenden Weg. Er sei „praktisch schuldenfrei“ und stehe damit an der Spitze in NRW.

Zudem wachse der Kreis Paderborn seit Jahren stetig, was seine Attraktivität als Lebens- und Arbeitsort auch für junge Familien zeige. Dazu trägt nach Meinung des CDU-Politikers der Status als digitale Modellregion bei. Müller: „Wir arbeiten gemeinsam an der digitalen Krankenakte und an der digitalen Baugenehmigung, mehr als die Hälfte unserer Bauakten sind schon digitalisiert.“ Neben dem Kreis sind die Städte Paderborn und Delbrück Akteure innerhalb der Modellregion.

Der Kreis sei „Vorreiter bei der Breitbandversorgung“, hob der Landrat einen weiteren Punkt hervor. Die Glasfaserquote bewege sich auf die 50-Prozent-Marke zu. Alle zehn Städte und Gemeinden nutzten die fast 100 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund und Land. Beim Mobilfunk werde man ähnlich vorgehen, kündigte Müller an: „Wir nehmen uns die Lücken dezentral vor, die Dezen­tralen, das sind wir und wir können vor Ort ein investitionsfreundliches Klima schaffen, wir können gezielt auf Betreiber zugehen.“ Und wenn 5 G komme, könnten die Menschen von der hohen Glasfaserquote in der Fläche profitieren.

Landrat gegen noch mehr Windräder

Was den Ausbau der Windenergie angeht, sieht Müller angesichts von bereits 550 Anlagen kaum noch Potenzial und er hat zudem erkannt, dass das Unverständnis in der Bevölkerung zunimmt. „Die Grenzen des Wachstums für die Windkraft sind in unserem Kreis erreicht!“, sagte Müller unter dem Beifall der Zuhörer. Kämen doch noch neue hinzu, sollte der Abstand zu Wohnhäusern mindestens 1000 Meter betragen.

Vom öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat Müller hingegen noch lange nicht genug. Auf der Schiene seien bereits „riesige Zuwächse“ erreicht worden, zum Beispiel mehr als 100 Prozent bei der Sennebahn. Vom Bund und Land mahnte der Landrat mehr finanzielle Unterstützung für den Ausbau des ÖPNV in der Fläche an. Beim Thema Klimaschutz verwies Müller darauf, dass Naturschutzgebiete bereits zehn Prozent der Flächen im Kreis ausmachen. In seinem rosarot gezeichneten Bild vom Kreis Paderborn ließ der Landrat allerdings die Probleme mit dem defizitären Flughafen, der die Gesellschafter immer mehr Geld kostet, weg.

Ehrenamtspreis vergeben

Gern zeichnete Müller die Projektgruppe Naturerlebnis Wewelsburger Almetal und die beiden Privatpersonen Marlies Humpert und Meint-Ude Carstensen mit dem Ehrenamtspreis aus. Er ist mit 1000 Euro, einem Bronzeteller und einer Urkunde verbunden. Die Projektgruppe ging 2016 aus einer Dorfwerkstatt hervor und bemüht sich, das Motto „Mit und in der Natur leben“ durch reizvolle Aufenthaltsorte wie die Spiel- und Liegewiese Almebrücke mit Leben zu füllen. So soll eine lebenswerte Heimat geschaffen werden, in die Einheimische nach Studium oder Arbeit in einer anderen Stadt gerne wieder zurückkehren. Aus dem Kreisverkehr an der Kreuzung der L 751 machte die lose Gruppierung mit etwa 15 Mitgliedern eine Blumenwiese.

Mit 85 Jahren für die Paderborner Tafel aktiv

Marlies Humpert dagegen engagiert sich für die Paderborner Tafel in der Ausgabestelle im Dionysius-Haus in Elsen. „Ich bin dankbar, dass ich es noch kann, und wenn man diese Gnade erhalten hat, muss man es auch“, sagt die Dame, die schon 85 Jahre alt ist. Jeden Freitag bereitet sie die Körbe vor, damit sie rechtzeitig bereitstehen, wenn die Ware für Bedürftige geliefert wird.

Meint-Ude Carstensen hilft Flüchtlingen dabei, sich in der neuen Umgebung zu orientieren. Er geht mit ihnen zum Arzt, zu Behörden, zu Wohnungsbesichtigungen und zu potenziellen Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern. Carstensen engagiert sich seit zehn Jahren ehrenamtlich für den Verein KIM Soziale Arbeit und für die Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten der Stadt Paderborn. Wenn ein Flüchtling über ihn sagt „Er hat mein Leben zu einem normalen gemacht“, ist er glücklich.