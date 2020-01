Viel Arbeit: In der Kreisleitstelle sind im vergangenen Jahr 53.676 Notrufe über die Telefonnummer 112 eingegangen. Foto: Oliver Schwabe

Büren (WB). „Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort?“ Wenn Bürger die 112 rufen, dann halten sich die geschulten Disponenten in der Rettungsleitstelle des Kreises Paderborn nicht lange mit Höflichkeitsfloskeln auf, denn sie wissen genau: Hier zählt jede Sekunde. „24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeiten unsere Mitarbeiter in Ahden hoch konzentriert daran, Leben zu retten“, lobt Landrat Manfred Müller und zieht Bilanz über die Arbeit der Kreisleitstelle im vergangenen Jahr.